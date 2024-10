A- A+

BRASIL Corte de gastos: Haddad, Rui Costa, Tebet e Esther Dweck se reúnem nesta quarta para discutir ajuste Nesta terça, presidente teve reunião de quatro horas com Hadddad e Galípolo

Os ministros que compõem a Junta de Execução Orçamentária (JEO) têm reunião marcada para esta quarta-feira, às 14h, para tratar, entre outros temas, de medidas que contenção de despesas do orçamento.

O colegiado é formado por Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento) e Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos). Há expectativa de que a discussão sobre a revisão de gastos avance no encontro.

Haddad tem apresentado a Lula um conjunto de medidas que podem ser propostas pelo governo ao Congresso Nacional. O presidente tem solicitado novas informações sobre os cortes e a equipe econômica vem demonstrando a Lula as opções que vem sendo discutindo na Fazenda.



Após a tensão do mercado depois de Haddad afirmar que não havia prazo para anúncio do pacote de corte de gastos, o presidentechamou o ministro da Fazenda e Rui Costa para uma reunião no Palácio da Alvorada na noite de terça-feira.

O futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e dos secretários da Fazenda, Dario Durigan e Guilherme Mello, também acompanharam o encontro. A reunião durou quatro horas.

— Ele está pedindo informações e estamos fornecendo. Não tem uma data. Estamos avançando na conversa, estamos falando com o Planejamento — afirmou no meio da tarde desta terça-feira. O ministro acrescentou que os números só serão apresentados com a decisão tomada.

