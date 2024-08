A- A+

Aeroportos Ministro Silvio Costa Filho inaugura reforma e ampliação do Aeroporto de Petrolina Investimento de R$ 56 milhões visa melhorar a infraestrutura e amplia capacidade do terminal no Sertão do São Francisco

Na próxima segunda-feira (19), o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), estará em Pernambuco para inaugurar a reforma e ampliação do Aeroporto de Petrolina.

O investimento de R$ 56 milhões resultou em melhorias para a cidade, gerando 341 empregos diretos e impulsionando a economia local.

Entre as principais intervenções estão a execução de instalações elétricas no terminal de passageiros, a implantação de uma estação de tratamento de esgoto, e a ampliação da profundidade do pátio de aeronaves.

A nova sala de embarque, com 1.185 m², quase o dobro do tamanho anterior, contará com três portões e um novo canal de inspeção com capacidade para três equipamentos de raio-x.

Silvio Costa Filho destacou a importância do aeroporto para o desenvolvimento regional.

“Petrolina é uma cidade muito importante para o desenvolvimento do Sertão do São Francisco e todo estado de Pernambuco, sobretudo, pela sua economia forte, que movimenta a região. O que vem criando cada vez mais oportunidades para geração de emprego e renda para a cidade e todo São Francisco. Sob a liderança do presidente Lula, temos feito entregas fundamentais nesse sentido em Pernambuco, como a do Aeroporto do Recife. Também já asseguramos recursos para a obra de Caruaru, em parceria com o Governo do Estado, e Serra Talhada, que já está em fase de execução.”

O Aeroporto de Petrolina, inaugurado em 1985 e localizado na BR 235, km 11, zona rural, é o segundo mais movimentado do estado de Pernambuco, atendendo também a municípios do Norte da Bahia e do Sul do Piauí. Semanalmente, recebe mais de 8.500 passageiros em 15 operações diárias.

O terminal conecta voos diretos para Guarulhos (SP), Campinas (SP), Recife (PE) e São Raimundo Nonato (PI), com as principais companhias aéreas do Brasil.

A cerimônia ocorre às 11h30 e contará com a presença do secretário de Aviação Civil, Tomé Franca, autoridades locais e representantes da CCR Aeroportos.

