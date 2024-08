Lula diz que vai "trocar o BC" e que tem expectativas de que a taxa de juros vá cair

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira que vai "trocar" o comando do Banco Central (BC) e que trabalha com a expectativa de que a taxa básica de juros, a Selic, vai cair.

Segundo o presidente, a diminuição da Selic está relacionada também à taxa de juros do Banco Central americano.

— Vamos trocar o Banco Central, trabalho com a expectativa de que a taxa de juros comece a cair. Espero que a taxa de juros do banco central americano comece a cair para que a gente possa ter mais tranquilidade — disse Lula em entrevista à Rádio Gaúcha.





O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) manteve, em sua última reunião, a taxa Selic em 10,50%. Na ata da reunião, no entanto, a autoridade monetária afirmou que o controle das estimativas de inflação, que estão em alta, e não afastou a possibilidade de "eventuais ajustes futuros" na taxa de juros, com possíveis aumentos na Selic, "serão ditados pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta".

O mandato do atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, se encerra ao final deste ano. O diretor da autoridade monetária e ex-secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, desponta como favorito para ter a indicação de Lula ao cargo.

Durante a entrevista, no entanto, Lula desconversou e não garantiu que vai indicar Galípolo para presidência da autoridade monetária.

— Não sei se é o galípoo, eu sei é que eu tenho direito de indicar agora o presidente do BC e mais alguns diretores, pretendo antes de indicar conversar com o presidente do Senado com o presidente da Comissão para que as pessoas as serem indicadas sejam votadas logo para que não fique sofrendo desgaste de especulação politica durante meses — disse.

Lula garantiu que o nome que assumir o comando do BC não vai "dever favor" ao presidente, e terá "copromisso com o povo brasileiro".

— Mas vou indicar a pessoa, pode ficar certo disso, em que ter muito caráter seriedade e responsabilidade. A pessoa que eu indicar não deve favor ao presidente da República a pessoa vai ter compromisso com o povo brasileiro, na hora que tiver que reduzir a taxa de juros vai ter que ter coragem de dizer que vai reduzir, na hora que precisar aumentar vai ter que ter a mesma coragem e dizer que vai aumentar.

