A- A+

Brasil Lula fala sobre ações de recuperação para o Rio Grande do Sul após tragédia climática Na agenda de Lula, está prevista a entrega de 253 casas do Minha Casa Minha Vida para a população gaúcha

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realiza nesta sexta-feira nova entrevista para rádios locais. O presidente está em viagem oficial ao Rio Grande do Sul. Essa é a sua sexta passagem pelo estado desde o início da tragédia climática.

Na agenda de Lula, está prevista a entrega de 253 casas do Minha Casa Minha Vida para a população gaúcha.

Haverá ainda a entrega de mais casas para 129 famílias que foram atingidas pelas enchentes através do Programa Compra Assistida, lançado pelo governo como uma das medidas de resposta à tragédia.







A modalidade foi criada para adquirir imóveis prontos, novos ou usadas, para entregar às famílias que foram afetadas.

Haverá ainda compromissos na área da saúde, com a inauguração do Centro de Oncologia e Hematologia do Grupo Hospitalar Conceição, com investimento de R$ 144 milhões do governo federal.

Veja também

PERNAMBUCO Lula diz que Venezuela vive regime autoritário, mas não é ditadura