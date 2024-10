Especialista defende leilões para garantir suprimento por biomassa

A- A+

A expansão dos negócios da nova economia que são grandes consumidores de eletricidade, como as indústrias de hidrogênio renovável e os data centers, enfrentam o desafio de ter garantida a oferta de energia, como vem mostrando esta semana o Movimento Econômico na série de reportagens Os Desafios da Infraestrutura para a Nova Economia.

Para Plínio Nastari, fundador da DATAGRO e um dos maiores especialistas no setor sucroenergético, diz que é preciso que o governo federal garanta um suporte de energia firme para os negócios eletrointensivos e neste caso é de se verificar o potencial da biomassa, que é farta nos canaviais do Nordeste.

“Já que as energias solar e eólica são intermitentes e sazonais, para se ter uma energia estável é preciso ter suporte de uma energia firme, que geralmente é térmica, sendo desejável que seja renovável”, sustenta Nastari.

Segundo o especialista, no cenário de alta demanda de eletricidade há um movimento que deve levar à expansão e valorização da energia térmica de biomassa, que pode, segundo ele, ser utilizada pela indústria de hidrogênio renovável, seja essa energia proveniente do bagaço de cana ou do cavaco de madeira.

“Os órgãos de planejamento do setor elétrico deveriam avaliar a conveniência de realizar leilões para garantir o suprimento de térmica de biomassa. Esse mercado é muito estratégico, especialmente no Nordeste, onde seria uma fonte de energia complementar” defende.

Nastari ressalta que os leilões podem abrir novas frentes de receita para o setor sucreoenergético, pois há contratos de longo prazo para fornecimento de energia que estão vencendo. Também há demanda no mercado livre.

A grande vantagem das usinas é que estão próximas das linhas de transmissão e das cidades, e muitos investimentos já foram feitos em subestações e conexões. Mesmo quando são necessários novos investimentos, a distância das usinas para as linhas de transmissão é pequena.

A parceria entre a Empetur e a Gol resultou em um aumento de 50% no número de turistas em Pernambuco, em comparação ao mesmo período do ano anterior. De acordo com a Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco, os dados de setembro de 2024 mostram que o número de estrangeiros que visitaram o estado entre janeiro e setembro foi de 40.063, enquanto a movimentação de brasileiros (entradas e saídas) no mesmo período foi de 192.409.

A distribuidora Wine Concept Brasil apresenta a mais nova marca de seu portfólio: a chilena Viña Morandé. Fundada em 1996 por Pablo Morandé, um desbravador do Vale de Casablanca, em 2022 foi eleita a melhor vinícola do Chile pelo Guia Descorchados. Em 2024, seu vinho House of Morandé recebeu 95 pontos no Decanter World Wine Awards e 98 pontos no Guia Descorchados. Esse reforço no portfólio marca os cinco anos de atuação da Wine Concept Brasil, que distribuirá com exclusividade os vinhos da Morandé em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Maranhão, Piauí, Sergipe e Pará.

A Associação Brasileira das Locadoras de Equipamentos Médicos (ABLEM) aponta que o atual texto da Reforma Tributária poderá elevar a carga tributária sobre a locação de dispositivos médicos de 8,34% para 20,95%. A mudança afetaria diretamente Santas Casas, hospitais públicos e pequenos municípios, que dependem do aluguel desses equipamentos para garantir atendimento à população. Segundo estudo da Tendências Consultoria, a falta de inclusão da locação na alíquota reduzida do IVA comprometeria o acesso a equipamentos essenciais, gerando impactos para o Sistema Único de Saúde (SUS) e para entidades beneficentes.

