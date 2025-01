Jaboatão lidera ranking de Liberdade Econômica no Brasil

A- A+

Jaboatão dos Guararapes chegou ao fim de 2024 em 1º lugar no Brasil no ranking de Liberdade Econômica. É o município com o maior número de atividades econômicas (CNAEs) dispensadas de autorização prévia pela prefeitura para iniciar suas atividades: são 1.195 ao todo, superando as 1.129 de Pinhalzinho (SC), que liderava até então. Nenhuma capital do Nordeste aparece entre os 10 primeiros colocados. Salvador ocupa a 12ª posição, com 828 atividades, e Recife, a 13ª, com 779.

Com aproximadamente 700 mil habitantes, Jaboatão é uma cidade estratégica na Região Metropolitana do Recife. Situada a 22 km da capital, está posicionada entre o Aeroporto Internacional do Guararapes e o Porto de Suape e tem a maior concentração de condomínios logísticos do estado e um dos mais dinâmicos do país, com presença de grandes empresas do e-commerce.

O desafio do prefeito reeleito Mano Medeiros é potencializar esses atributos para desenvolver a economia local. A nomeação de Roberto de Abreu e Lima para a secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Cultura e Esportes sinaliza um compromisso com uma gestão econômica mais dinâmica. Roberto esteve à frente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe) durante boa parte do governo Paulo Câmara e fez um grande esforço para reduzir a burocracia das empresas que conseguiu, com seu time, atrair para o estado.

Para Edson Cedraz, líder da Deloitte no Nordeste e presidente do Fórum de Competitividade do LIDE-PE, o principal impacto da dispensa de alvarás para atividades de baixo risco é o fomento ao empreendedorismo com maior formalidade e o aumento da arrecadação. Embora não contemple diretamente centros logísticos e industriais, a medida beneficia indiretamente esses segmentos pela relação com as atividades incluídas. O círculo virtuoso gera dinamismo econômico, inovação e atratividade para investidores, fortalecendo a imagem do município.

Atlantic Data Center

Vai se chamar Atlantic Data Centers o novo negócio de armazenamento de dados da Um Telecom, empresa especializada em infraestrutura de serviços digitais. Ontem, o CEO Rui Gomes anunciou os dirigentes do Recife 1, o primeiro data center do complexo. O empreendimento, que receberá um investimento total de R$ 300 milhões, será comandado pelo atual vice-presidente da Um Telecom, Daniel Gomes. Joselito Bergamaschine será o segundo no comando. As negociações com o Google para atrair um cabo submarino para Pernambuco já começaram



Clientes

Os principais clientes do Atlantic Data Center serão as big techs, como Amazon, Facebook, Google, IBM e Oracle. Essas empresas usarão a infraestrutura para trazer suas nuvens para o estado de Pernambuco. O segundo grande grupo de clientes inclui as operadoras Vivo, Claro, TIM, entre outras. Os pequenos provedores de internet também serão atraídos, assim como empresas do Porto Digital e outras da economia tradicional, interessadas em criar suas próprias nuvens localmente, além dos governos.

Plaza Shopping

O Plaza Shopping estreia nesta quinta (16) a Arena Gamer Plaza, uma iniciativa em parceria com a loja Top Games que integra a programação de férias e reforça o posicionamento do mall como destino de entretenimento inovador.

Queiroz Cavalcanti

O Queiroz Cavalcanti Advocacia (QCA) criou a Diretoria de Pessoas e Cultura, liderada por Juliana Verçoza. A nova pasta foca na inclusão, no desenvolvimento profissional e no bem-estar dos colaboradores.

Masterboi

A Masterboi apoia a celebração dos 35 anos da Comunidade Obra de Maria, que começa nesta sexta-feira (17) e segue até domingo (19). O grande evento será no domingo, na Arena Pernambuco, para mais de 40 mil pessoas. No palco, estrelas da música religiosa, como o Padre Marcelo Rossi e o Padre Fábio de Melo.

ACLF

O Condomínio Sky, lançado pela ACLF Empreendimentos em Caruaru, tem o preço do metro quadrado mais competitivo de Indianópolis.

