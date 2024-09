Polo industrial da Mata Norte vai gerar 1.468 empregos

A- A+

Esta semana, a Diretoria Colegiada da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) aprovou incentivos fiscais para 24 pleitos no Nordeste, que representaram R$ 861,4 milhões em investimentos. A fábrica de cervejas da Ambev, localizada no município pernambucano de Itapissuma, liderou em volume aprovado, com R$ 546,9 milhões.

Inaugurada em março de 2014, a Ambev pernambucana é a maior unidade de fabricação de cervejas e refrigerantes das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, sendo também polo de produção de levedura para todo o país. No ano passado, passou a ser também líder na fabricação de cervejas zero nessas regiões.

Com o investimento, a Ambev vai gerar mais 1.468 empregos naquela região, que tem se fortalecido como um polo industrial alternativo ao Complexo Industrial de Suape. O polo cervejeiro de Itapissuma conta ainda com fábricas da Heineken e Petrópolis. Mas há unidades de grandes indústrias de outros segmentos, como Marilan, Ypê, Itaesbra e a alemã Benteler – as duas últimas, fornecedoras da Stellantis, distante 10km de Itapissuma. A montadora tem sido uma âncora para atrair empresas do setor. Em seu entorno já operam diversas indústrias sistemistas.



Febraban no LIDE

O LIDE Pernambuco promove um almoço-debate com o presidente da Febraban, Isaac Sidney, no próximo dia 9, na MV. Participa da agenda como convidado especial o ex-governador da Paraíba e ex-senador da República, Cássio Cunha Lima.



Evoke no Paiva

A OR, incorporadora do Grupo Novonor, vai lançar a segunda fase do Evoke. O empreendimento terá o primeiro rooftop do Paiva.



Sorvetes Frosty

A marca Sorvetes Frosty abre sua 16ª loja em Pernambuco, no bairro de Boa Viagem, na Av. Conselheiro Aguiar. A empresa soma 90 lojas no Nordeste e planeja investir cerca de R$40 milhões em sua expansão pela região.



Tributário

Nesta quinta e sexta (5 e 6), no Grand Mercure, em Boa Viagem, será realizado o I Workshop Sobre Prevenção e Solução de Conflitos Tributários, com o objetivo de discutir práticas inovadoras para acelerar a resolução consensual de litígios tributários e apresentar novos métodos para solução dos conflitos. O evento é promovido pelo Cenapret, presidido pela advogada Mary Elbe Queiroz. Inscrições no Sympla.



Deloitte

No próximo dia 10 de setembro, a Deloitte inaugura seu novo escritório em Fortaleza. A firma, que conta com um quadro de mais de 70 profissionais no Ceará, prevê a expansão do atendimento, além de novas contratações. Matheus Maia, sócio da área de Audit & Assurance, é o líder do escritório cearense.





MaxDay com ofertas especiais

A MaxPlural reúne, nesta quinta (5) pela manhã, 400 corretores de imóveis na sala Imax do cinema do Shopping Recife para apresentar o MaxDay ao mercado imobiliário. Os corretores irão conhecer, em primeira mão, todos os detalhes da ação, que será realizada no dia 21 de setembro, quando serão oferecidas mais de 130 unidades do médio padrão ao imóvel de praia.



