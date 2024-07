Reforma tributária ameaça micro e pequenas empresas

A- A+

O Movimento Econômico e o escritório Ivo Barboza & Advogados Associados firmaram uma parceria para esclarecer o leitor o que vem por aí com a reforma tributária. A cada semana, uma nova entrevista em vídeo com o advogado tributarista e sócio na banca Alexandre Albuquerque vai esclarecer as mudanças em curso, que atingirão milhares de empresas, de todos os portes.

A série de entrevistas estreou no canal do Youtube do Movimento Econômico e segue até o fim da tramitação do texto base de regulamentação da reforma no Congresso Federal. Neste primeiro episódio, a jornalista Patricia Raposo conversa com o advogado para entender o impacto das novas regras sobre as micro e pequenas empresas, que perderão competitividade com as mudanças que estão por vir. Isso acontecerá porque essa categoria de empresas deixará de gerar créditos tributários, o que as deixará mais vulneráveis perante as grandes empresas, que seguirão gerando os créditos.

Outro tema abordado é a alíquota padrão, estabelecida em 26,5%. Com tantos produtos incluídos no grupo de isentos de tributação, está difícil mantê-la neste patamar. Entenda os fatores de risco que podem fazer do Brasil o país com maior alíquota do mundo, acima da Hungria, que tem alíquota de 27%. Confira.

