Vício em jogos online gera impacto nas empresas

As plataformas de jogos online estão crescendo de forma exponencial no Brasil e já se tornaram um problema social, inclusive dentro das empresas. Muitos trabalhadores estão ficando viciados e apostando até o que não têm. O empresário alagoano Rafael Tenório, presidente do Grupo RT Logística, chamou atenção para o problema quando foi às redes sociais relatar como o vício vem impactando seu negócio.

Em conversa com o portal de notícias Movimento Econômico, Tenório contou que o setor de Recursos Humanos de sua organização detectou solicitações fora do comum de antecipação de férias e de 13º salário. Ao investigar a situação, a direção da empresa se surpreendeu ao constatar que havia até profissionais pedindo demissão para ter acesso aos recursos do FGTS para pagar dívidas com apostas.

O jogo mais acessado entre esses colaboradores é o Fortune Tiger, o “Jogo do Tigrinho”, o mesmo que virou alvo de uma ação da Polícia Civil de Alagoas no mês passado. Denominada Game Over, ela investiga influencers que estavam cometendo crime de estelionato ao incentivar seus seguidores a fazerem apostas no jogo.

Segundo as investigações, influencers alagoanos utilizavam uma conta fictícia para simular ganhos na plataforma e com isso divulgavam para seus seguidores os números como se fossem reais, o que acaba incentivando diversas pessoas a apostar. A estimativa é que pelo menos 40 pessoas estejam envolvidas no esquema ilegal, que já apreendeu mais de R$ 38 milhões em bens, entre carros de luxo e outros materiais.

Rafael Tenório deu início a uma operação de socorro, determinando que as empresas do Grupo RT ajudem os colaboradores e vai promover um evento nos próximos dias para reunir profissionais da saúde, de gestão de Pessoas, além de empresários e colaboradores de outras empresas para debater os prejuízos causados pelos jogos online sobre os negócios e discutir maneiras de mitigar o problema.

Rafael de Tenório demonstra uma empatia pouco comum nesses tempos que o sociólogo polonês Zygmunt Bauman denominou como “modernidade líquida”, ou seja, uma época de relações sociais e econômicas frágeis, fugazes e maleáveis. Seu alerta deve ser observado não só por outros empresários, mas por toda sociedade, porque o problema está em curva de crescimento.

Suape

Líder regional no segmento, o Porto de Suape registrou expressivo crescimento de 20,7% na movimentação de carga conteinerizada nos cinco primeiros meses do ano em relação ao mesmo período de 2023. Foram transportados 252.096 TEUs (unidade que representa a capacidade de carga de um contêiner marítimo normal de 20 pés de comprimento, por 8 de largura e 8 de altura).

123 Milhas

A juíza da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, Cláudia Helena Batista, designou a realização de audiência administrativa, no dia 17 de julho, às 9h, no âmbito do processo de Recuperação Judicial das empresas 123Milhas. A audiência será realizada no Fórum Cível e Fazendário - Unidade Raja Gabnaglia - e será transmitida pelo canal da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes (Ejef) no Youtube. Até o momento o processo possui 26.967 páginas.



