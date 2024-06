A- A+

Conciliação Mutirão de conciliação das ações de seguro habitacional será realizado em Petrolina, no Sertão A ação acontece entre os dias 10 e 14 de junho na Estação Cultura Cidadania, no bairro Rio Corrente, das 9h às 16h

Entre os dias 10 e 14 de junho, a cidade de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, recebe o primeiro mutirão de conciliação das ações de seguro habitacional.

A ação acontece na Estação Cultura Cidadania, no bairro Rio Corrente, das 9h às 16h. A expectativa é que 1,1 mil pessoas sejam atendidas em audiências agendadas no local.

A iniciativa é realizada de forma conjunta entre as justiças Federal (Superior Tribunal de Justiça) e Estadual (Tribunal de Justiça de Pernambuco), a Caixa Econômica Federal, as seguradoras e o escritório de advocacia Gamborgi, Bruno e Camisão, que presta assistência jurídica aos mutuários que adquiriram seus imóveis através do Sistema Financeiro de Habitação.

Segundo a advogada especialista em direito securitário e sócia do escritório Gamborgi Bruno & Camisão Associados Advocacia, Janielly Nunes, a iniciativa vai beneficiar as pessoas que há anos buscam na justiça o reconhecimento dos seus direitos a uma indenização pelos danos físicos de seus imóveis.

“A Caixa Econômica realizou a análise dos laudos periciais produzidos por peritos judiciais em vários processos do Conjunto para assim achar o valor médio para ofertar no mutirão de conciliação. Esse método se mostrou mais rápido, sendo esta a nova metodologia para dar celeridade ao processo de fazer mais mutirões nos demais conjuntos habitacionais do estado”, explicou Janielly Nunes.

Ainda segundo a advogada, apenas os autores das ações do Conjunto Massangano podem participar do mutirão. Os moradores perceberam que os problemas dos imóveis eram crônicos, tendo sido constatado nas ações um problema estrutural.

“O valor médio do acordo põe fim ao processo e traz um pouco de dignidade para estas famílias que estão aguardando há anos a concretização de seus direitos”, completou.



No encerramento do mutirão vão estar presentes o desembargador e presidente do TJPE, Ricardo Paes Barreto; o primeiro vice-presidente, Fausto Campos; o coordenador do Nupemec, Eric Simões; o juiz coordenador do Núcleo 4.0 da Justiça Estadual, José André; o juiz coordenador do Núcleo 4.0 da Justiça Federal, Cláudio Kitner; o juiz coordenador do Cejusc de Petrolina, Marcos Bacelar e o juiz coordenador do Cejusc de Caruaru, José Neto.

