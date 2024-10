A- A+

VALORES A RECEBER Não resgatou o "dinheiro esquecido" a tempo e tem a receber? O que fazer? Prazo para sacar valores a receber no sistema do Banco Central acabou nessa quarta

Quem não conseguiu resgatar o “dinheiro esquecido” em bancos e instituições financeiras ainda tem um prazo de seis meses para reaver na Justiça os valores a receber que estavam no sistema do Banco Central (BC).

O prazo para sacar o dinheiro no sistema no Sistema de Valores a Receber (SVR) nessa quarta-feira (16). Até a última atualização de dados do BC, cerca de 42 milhões de pessoas ainda tinham direito a resgatar alguma quantia disponível no SVR. No caso das pessoas jurídicas, 3,6 milhões de CNPJs tinham valores para sacar.

Agora, pessoas físicas e empresas terão de esperar a publicação de um edital do Ministério da Fazendo que vai detalhar os valores que serão recolhidos pelo Tesouro Nacional. Após a publicação dests documento, será aberto um novo prazo de 30 dias para entrar com um recurso administrativo e pedir o dinheiro esquecido.

Depois desse novo período de 30 dias, começa a valer um prazo de seis meses para reaver os os valores judicialmente. Depois disso, o dinheiro é transferido definitivamente para o Tesouro Nacional.

Na última atualização, em agosto, o Banco Central detalhou que ainda restavam R$ 8,6 milhões a serem resgatados. Os dados não foram atualizados após o fechamento do prazo para saque.

A maior parte do público que ainda possuia alguma quantia no SVR (aproximadamente 33 milhões) tinha até R$ 10 para sacar.



Outros 13,1 milhões tinham entre R$ 10,01 e R$ 100 disponíveis para resgate, enquanto cerca de 5,2 milhões ainda podiam sacar quantias entre R$ 100,01 e R$ 1 mil.



Já outras 940 mil pessoas tinham quantias acima de R$ 1 mil esquecidas em instituições financeiras.

