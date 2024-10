Lula diz que governo segue monitorando bets: "Se regulação não der conta, eu acabo"

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira que o governo segue monitorando a situação das bets no país. Segundo o presidente, "se regulação não der conta" de controlar o mercado, será necessário "acabar" com as bets no Brasil.

Em entrevista à rádio Metrópole da Bahia nesta quinta, Lula ressaltou a importância de conter o vício de apostas entre os mais jovens.

— Então nós vamos ver se a regulação dá conta, se a regulação der conta está resolvido o problema, se não der conta eu acabo, que fique bem claro. Porque você não tem controle de criança com celular na mão fazendo aposta, nós não queremos isso — afirmou o presidente.

No início de outubro o presidente se reuniu com ministros envolvidos nas discussões sobre o funcionamento das casas de apostas e jogos de azar on-line para definir novas medidas de controle do mercado.

— A bets na semana passada tive uma reunião com 14 ministérios para discutir as bets, e nós tinhamos uma opção ou acabava definitivamente ou regulava, e nós optamos pela regulação, e me parece que essa semana mais de 2 mil bets saíram de circulação.

