INDÚSTRIA Negócio de fertilizantes é sustentável do ponto de vista econômico, diz gerente da Petrobras Em previsões do plano estratégico até 2028, a estatal busca a retomada de suas quatro plantas de fabricação e ureia

O gerente de Processamento e Gás Natural da Petrobras, Wagner Felicio, afirmou nesta quarta-feira, 11, que o negócio de fertilizantes é economicamente sustentável para a Petrobras.



Seguindo as previsões de seu plano estratégico até 2028, a estatal busca a retomada de suas quatro plantas de fabricação e ureia, o que foi reiterado pelo executivo.

"A Petrobras tem um papel estratégico para o País, tem no seu DNA fazer parte de aspectos estratégicos, como a área de fertilizantes, que é sensível. A pandemia tornou isso ainda mais claro. E a Petrobras entende que é importante retomar participação de mercado em fertilizantes e voltar para o negócio", disse Felício.

"Depois, para a Petrobras, esse é um negócio sustentável do ponto de vista econômico. Diante do que a gente está pensando de transição energética e plano estratégico, faz todo sentido voltar a diversificar produção ante o cenário", continuou.

Ele falou no seminário "Cadeia de Fertilizantes: Os caminhos para inovação, bioeconomia e segurança alimentar", organizado pela Secretaria de desenvolvimento econômico do governo do Rio de Janeiro na casa G20, na zona sul da capital fluminense.



