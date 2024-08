A- A+

Investimento Neoenergia investe R$ 13,5 milhões em projetos de eficiência energética em Pernambuco Chamada Pública será lançada nesta sexta-feira, com foco em diferentes setores como indústria, comércio e residenciais

A Neoenergia Pernambuco destinará R$ 13,5 milhões para projetos de eficiência energética em 2024, visando incentivar melhorias nas instalações elétricas e a adoção de geração solar fotovoltaica. As iniciativas podem ser de diferentes setores, incluindo residenciais (condomínios), industriais, comércio e serviços, além de poder público e serviços públicos.

O edital da Chamada Pública de Projetos REE 001/2024 será publicado nesta sexta-feira (30) no site da distribuidora. Os interessados devem apresentar suas propostas até 29 de outubro.

Valores

A chamada pública destina valores específicos para diferentes setores. Projetos industriais, por exemplo, terão acesso a R$ 6 milhões, enquanto o poder público contará com R$ 2 milhões. Para o comércio e serviços, serão alocados R$ 1,5 milhão, mesmo valor destinado a serviços públicos, limitados a serviços autônomos de água e esgoto. Para o segmento residencial, que inclui condomínios, foram reservados R$ 2,5 milhões.

De acordo com Ana Christina Mascarenhas, superintendente de Eficiência Energética da Neoenergia, a Chamada Pública visa garantir transparência no processo de seleção dos projetos e ampliar a participação da sociedade. "Queremos estimular o uso eficiente de energia e promover práticas sustentáveis," afirma.

Os critérios técnicos e comerciais para a elaboração e apresentação dos projetos estarão disponíveis no edital. Dúvidas poderão ser esclarecidas até o dia 22 de outubro no portal da Chamada Pública, acessível no site da Neoenergia.

