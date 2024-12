Neoenergia Pernambuco investe R$ 90 milhões no Plano Verão 2025

A- A+

A Neoenergia Pernambuco está investindo cerca de R$ 90 milhões em ações preventivas para garantir a continuidade e a qualidade do fornecimento de energia nas praias do estado durante o verão de 2025. Com o aumento da demanda causado pelo calor intenso e pela maior concentração de turistas, a distribuidora iniciou um robusto plano de obras que visa assegurar que as regiões mais movimentadas, como Ipojuca, Tamandaré, Itamaracá e Goiana, além de Fernando de Noronha, recebam energia de forma confiável.

O "Operação Verão 2025" foi iniciado em julho e se estende até o Carnaval, período em que as cargas aumentam devido ao fluxo de turistas e o calor das altas temperaturas. As principais intervenções incluem a ampliação e a manutenção da rede elétrica em 12 municípios litorâneos e na ilha de Fernando de Noronha, com destaque para a instalação de novos geradores e transformadores e a melhoria da infraestrutura de subestações.

Uma das novidades do plano deste ano é a instalação de grupos de geradores nas subestações de Tamandaré, Rio Formoso e Barreiros, entre 27 de dezembro e 20 de janeiro. Esses equipamentos serão responsáveis por aumentar em 10MW a potência instalada na região, o que representa um acréscimo de 15% na capacidade de atendimento da distribuidora. Com um investimento de R$ 5 milhões, a medida beneficiará diretamente 60 mil clientes, garantindo o abastecimento adequado durante o período de pico.

O superintendente de Serviços Técnicos da Neoenergia Pernambuco, André Santos, destaca que a Operação Verão abrange cerca de 2,2 mil quilômetros de redes elétricas.

“As ações visando o verão beneficiam diretamente cerca de 3 milhões de pernambucanos - mais de 1 milhão de clientes, além dos turistas que nos visitam nesse período. Diariamente, cerca de 200 profissionais estão envolvidos na execução dos serviços e das manutenções preventivas”, destaca.

Em 2024, a concessionária intensificou a manutenção de 35 circuitos de média tensão e realizou aproximadamente 27 mil podas preventivas. Além disso, a inspeção dos 2,2 mil quilômetros de rede foi realizada com câmeras de termovisão, uma tecnologia que permite identificar pontos quentes nos equipamentos, facilitando a manutenção preventiva.

A substituição de 60 transformadores em áreas de praia também faz parte da estratégia da empresa. Esses novos transformadores são mais modernos e potentes, ajudando a melhorar a distribuição de energia. Outro reforço importante foi a instalação de nove mil espaçadores, que impedem que os fios se toquem em caso de ventos fortes, prevenindo curtos-circuitos. Mais de 500 elos fusíveis também serão trocados até o final do ano, aumentando a segurança do sistema.

Para garantir que o fornecimento de energia seja mantido sem interrupções durante as festas de fim de ano, a Neoenergia Pernambuco vai reforçar a equipe no litoral a partir do dia 20 de dezembro, com um aumento de 40% no número de equipes de campo. A concessionária também ampliará em 20% o número de controladores, que acompanharão o sistema elétrico 24 horas por dia. Além disso, equipes de plantão estarão posicionadas em pontos estratégicos para responder rapidamente a qualquer eventualidade.

A tecnologia também tem papel fundamental no planejamento para o verão. A Neoenergia Pernambuco instalará 80 "Easy Trafos", dispositivos que monitoram transformadores em tempo real. Caso ocorra uma queda de tensão ou sobrecarga, o equipamento envia um alerta ao Centro de Operações Integradas (COI), permitindo que a manutenção preventiva seja realizada antes que o transformador sofra danos, evitando assim possíveis interrupções no fornecimento de energia.

