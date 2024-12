Neoenergia começa a receber pedidos de ligação provisória para festas de final de ano em Pernambuco

A- A+

A Neonergia Pernambuco começou a receber pedidos de ligação provisória para festas de final de ano, Natal e Reveillon. Empreendedores podem solicitar agora instalações elétricas para palcos, iluminação cênica ou mesmo para barracas montadas em todo o Estado.

Essas instalações são necessárias nos locais onde não há suprimento regular, mas que precisam de energia elétrica para funcionamento temporário.

A Neoenergia alerta, ainda, para a necessidade de regularizar o uso da energia nesses locais como forma de prevenir acidentes e lembra que "é importante antecipar as solicitações para que haja tempo hábil de realizar as vistorias necessárias à liberação do serviço".

Como solicitar

Os interessados em solicitar o serviço devem se dirigir a qualquer Loja de Atendimento Neoenergia, com antecedência de, pelo menos, cinco dias úteis do início da utilização da energia extra.

Ao pedir as ligações provisórias, é necessário apresentar a licença de funcionamento concedida pela prefeitura. Também devem ser apresentados documentos de identidade e CPF, além de informar os equipamentos que serão instalados.

No momento da solicitação, também é preciso declarar a carga a ser utilizada e o período. Após isso, o cliente receberá uma fatura de consumo de acordo com a carga instalada e outra, referente ao serviço de vistoria, ligação e desligamento. É importante que o interessado observe e informe à Neoenergia a existência de rede elétrica no trecho onde pretende fazer a instalação.

Também será necessário que o cliente instale o padrão de entrada para receber a ligação provisória de energia. Ao solicitar, ele receberá todas as orientações técnicas referentes à instalação.

"A Neoenergia adverte que nos casos em que existam estruturas metálicas e equipamentos elétricos, é preciso realizar o aterramento. A empresa esclarece, ainda, que não será possível o atendimento a cargas móveis como carroças, vans e caminhões", afirmou a empresa, por meio de comunicado.

A Neoenergia vai, ainda, reforçar a fiscalização para combater as ligações não autorizadas. "As ligações irregulares representam perigo para quem a realiza e a toda população da região. Além de trazer risco à vida, configura crime previsto no código penal brasileiro", completou a distribuidora.

