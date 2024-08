Nintendo abrirá em outubro seu museu no Japão

A- A+

A Nintendo abrirá em 2 de outubro seu próprio museu em Kyoto, anunciou o gigante japonês dos videogames, que revelou parte das peças e as instalações interativas que permitirão aos visitantes explorar seus mais de 130 anos de história.

"Queremos mostrar a evolução da diversão destacando os elementos que foram compartilhados e construídos ao longo dos anos" pela Nintendo, explicou em um vídeo Shigeri Miyamoto, o célebre criador da franquia "Super Mario Bros".

Na gravação, Miyamoto passeia por uma sala com diversos produtos da empresa japonesa, que no final do século XIX começou a fabricar cartas, brinquedos e jogos de mesa antes de alcançar um sucesso mundial com os videogames.

O vídeo também apresenta uma parte mais interativa do museu, que permitirá aos visitantes jogar cartas com um smartphone, jogar bola em um estádio japonês dos anos 1960-1970 ou jogar Super Mario Bros com um controle gigante que obriga duas pessoas a coordenarem seus movimentos.

Os ingressos serão colocados à venda mediante um sistema de loteria, com um preço de 3.300 ienes (cerca de 22,50 dólares ou 122 reais), segundo o site.

