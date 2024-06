Nintendo Direct: confira os principais lançamentos anunciados nesta terça-feira (18)

A- A+

Realizado periodicamente pela Nintendo, o Nintendo Direct apresenta os principais destaques da temporada para o Switch. Durante a nova edição do evento promovida nesta terça-feira (18), os jogadores puderam conferir trailers dos games que serão liberados para o console neste ano.

Uma das principais novidades foi o anúncio do novo Mario & Luigi: Brothership. Protagonizado pelos irmãos, o game promete uma imersão em novos cenários e com desafios inéditos. Ambientado em ilhas, o jogo será lançado oficialmente no dia 7 de novembro e contará com suporte ao português do Brasil.

Veja o trailer de Mario & Luigi: Brothership:

Outro anúncio que animou os jogadores foi o da continuação da série Fairy Tail. O RPG de ação ganhará uma sequência para contar as aventuras de Natsu e seus amigos. Segundo a Nintendo, o game deverá chegar à loja de games no final deste ano.

Fairy Tail 2 chegará no final deste ano | Foto: Nintendo/Divulgação

Além de reunir os lançamentos para 2024, a Nintendo também trouxe spoilers sobre as novidades que chegarão apenas no próximo ano.



Um dos jogos a serem lançados é o MIO: Memories in Orbit, RPG de aventura 2D que será ambientado em uma nave espacial que está à deriva no espaço.

Nele, os jogadores precisarão assumir o papel do androide MIO e enfrentar o desafio de salvar da destruição a nave espacial e todos os tripulantes.

H ello Kitty Island Adventure chegará apenas em 2025 | Foto: Nintendo/Divulgação

Outro game que chegará apenas no próximo ano é o Hello Kitty Island Adventure. Com personagens já conhecidos do público como Hello Kitty, Kuromi e Cinnamoroll, os jogadores poderão resolver enigmas, decorar ambientes e trabalhar na criação de um paraíso.

