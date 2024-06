A- A+

Xbox: conheça os detalhes dos novos modelos das Series X e S Novas versões do console foram apresentadas durante o Xbox Game Showcase

Aguardadas pela comunidade gamer, as novas versões das Series X e S do Xbox foram apresentadas recentemente pela Microsoft durante o Xbox Game Showcase, evento online que reúne as principais novidades para o modelo.

No total, foram apresentados três novos modelos, que deverão chegar ao mercado apenas no final do ano.

Por enquanto, a Microsoft revelou as principais atualizações do console e o preço por qual eles serão vendidos. Para o Brasil, a estimativa de preço ainda não foi revelada.

De acordo com o anúncio, o Xbox Series X passará a contar com uma versão de 2 TB de memória. A mudança representa um upgrade com relação ao modelo atual, que tem capacidade de 1 TB.

A atualização deverá auxiliar os jogadores que precisam realizar o gerenciamento de mídia no console.

Com o aumento, a expectativa é de que eles possam realizar o download dos jogos sem precisar se preocupar com a memória.

A edição com maior capacidade de armazenamento será chamada de “galaxy black” e custará US$ 599,99. No Brasil, o preço ainda não foi divulgado.

Confira o trailer de lançametno dos produtos:

Outra novidade é o lançamento de uma versão 100% digital do Xbox Series X. Sem espaço para mídia física, o novo modelo será vendido por US$ 449,99.

Nela, os jogadores poderão contar apenas com os games disponíveis na nuvem e em formato digital, modelo que é maioria das vendas na loja do Xbox.

Já o Series S, versão mais básica do console, também teve sua capacidade de memória expandida. O modelo, que continuará sendo vendido na cor branca, sairá de 512 GB para 1 TB de memória com SSD.

A versão teve o preço anunciado de US$ 349,99. No Brasil, seu valor também ainda não foi divulgado.

A expectativa é de que a Microsoft abra a pré-venda dos novos modelos em breve, revelando seu custo para os jogadores. Já o lançamento oficial só deverá ser realizado no final do ano.

