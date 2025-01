A- A+

TECNOLOGIA Nintendo anuncia lançamento do Switch 2 em 2025; veja trailer e detalhes do console Console será segundo da era de 2017 e rodará jogos exclusivos

A Nintendo lançará o Switch 2 este ano, sucessor do seu console principal, o Switch, que vendeu quase 150 milhões de unidades no mundo todo, informou a gigante japonesa de jogos em um comunicado na quinta-feira.

"O Nintendo Switch 2... será lançado em 2025", escreveu a empresa em seu site, incluindo um vídeo mostrando o Switch da era de 2017 se transformando na nova iteração da máquina de jogos e trazendo mais informações em uma transmissão ao vivo em abril.

O Nintendo Switch 2 rodará jogos exclusivos, assim como jogos físicos e digitais do Nintendo Switch. Certos jogos do Nintendo Switch podem não ser suportados ou totalmente compatíveis com o Nintendo Switch 2. Os detalhes serão compartilhados no site da Nintendo em uma data posterior.



Além disso, a empresa anunciou uma série de eventos Nintendo Switch 2 Experience , dando aos fãs a oportunidade de experimentar o console em cidades do mundo todo.

O Nintendo Switch é um console híbrido lançado em 2017 pela Nintendo, que pode ser usado como console de mesa conectado à TV ou como dispositivo portátil. Ele se destacou por sua versatilidade, controles destacáveis chamados Joy-Con e uma biblioteca de jogos variados, incluindo títulos exclusivos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Mario Kart 8 Deluxe.

O Switch é um dos consoles mais vendidos da história, atraindo jogadores casuais e hardcore. Além da versão original, a Nintendo lançou o Switch Lite, focado em portabilidade, e o Switch OLED, com melhorias na tela e no som.

Veja também