Nissan Sentra Advance 2025: versão de entrada tem novo design e foco em conforto e segurança Sentra Advance ganha em estilo, perde em desempenho, agrada no espaço e deixa a desejar nos detalhes

O Nissan Sentra 2025 estreou no mercado brasileiro neste segundo semestre com uma proposta renovada, visando a atrair consumidores do segmento de sedans médios que buscam tecnologia, design moderno e uma experiência de condução equilibrada.

Desde a versão de entrada, a Advance, o modelo já demonstra sofisticação e chama atenção por onde passa. Visualmente, as mudanças foram sutis, mas agora ele oferece ainda mais conforto e um pacote de segurança reforçado.

Testamos o Nissan Sentra Advance, que tem o custo menor (R$ 164.290) dentre os concorrentes, como Toyota Corolla GLi, o Honda Civic e o Volkswagen Jetta GLI, mas será que as faltas do carro podem pesar na hora da escolha do sedan?

Motorização e desempenho

O Sentra Advance 2025 é equipado com um motor 2.0 aspirado de 4 cilindros apenas a gasolina, capaz de gerar 151 cavalos de potência e 20 kgfm de torque. A transmissão é automática CVT com simulação de oito marchars, que priorizando suavidade e eficiência no consumo de combustível, além de ajudar nas ultrapassagens.

O condutor pode escolher entre três modos de condução: o manual, normal e o eco. No modo mais econômico, o carro quase não perde em performance, o que é um ponto positivo, já que a opção de combustível é só a gasolina.

Nissan Sentra tem motor 2.0 aspirado à gasolina com 151 cv de potência de 20 kgfm. | Foto: Divulgação/Nissan

Segundo a montadora, o consumo médio é de 11,5 km/l na cidade e 15,2 km/l na estrada, números competitivos para o segmento. Durante o teste, conseguimos fazer 9,6 km/l na cidade.

O Nissan Sentra 2025 vem com motor de 3ª geração da família MR20DD, que é eficiente quando se trata de consumo de combustível, além de ser silencioso e contar com sistema de injeção direta.

Esse motor entrega desempenho adequado para uso urbano e viagens, com respostas consistentes em acelerações e retomadas.

Falando nisso, a aceleração vai de 0 a 100 km/h em 9,4 segundos e a velocidade máxima é de 200 km/h, estando dentro da margem dos concorrentes.

Talvez a Nissan pudesse pensar numa opção de motorização turbo, presente em concorrentes como o Honda Civic e o Toyota Corolla, porque isso pode ser um fator limitante para quem busca maior desempenho.

Design externo

O Sentra Advance 2025 tem característica de um verdadeiro sedan, da sofisticação ao espaço, atraindo olhares no trânsito.

Nas dimensões, ele não sofreu alteração. Continua com os 4,64 metros de comprimento, 1,81 m de largura e 1,45 m de altura.

No design, que conta com linhas mais elegantes, mas ainda conservador, a principal novidade fica na grade, que perdeu o chamado “V-motion”, o friso cromado mais chamativo, e agora ganhou filetes horizontais que vão da extremidade do capô até a do para-choque.

Nissan Sentra tem nova grade frontal. | Foto: Divulgação/Nissan

Os faróis são Full LED e contam com DRL, compondo uma identidade mais moderna. As rodas são de liga leve cromadas de 17 polegadas, que complementam o visual sofisticado.

Além disso, o novo logotipo da Nissan foi adicionado na frente e na traseira do veículo, friso em cromado nas portas, que acompanham toda parte de baixo das janelas, e lanternas traseiras com linhas mais sofisticadas.

O porta-malas é um dos grandes trunfos do modelo. Isso porque ele tem um dos maiores espaços da categoria, com 466 litros de capacidade, o que agrada, e muito, os consumidores que preferem sedans.

Nissan Sentra tem um dos maiores porta-malas da categoria com 466 litros. | Foto: Divulgação/Nissan

Sobre as cores, além de Preto Premium (sólida), Branco Diamond (perolizada) e a metálica Cinza Grafite, a novidade da linha do Nissan Sentra 2025 é a inédita cor Cinza Atlântico metálica.

Para maior conforto e controle do veículo, o sistema de suspensão tem suporte tipo McPherson com amortecedores de tubo duplo na dianteira e Multi-Link na traseira. O objetivo da engenharia com essa combinação foi oferecer uma sensação de diversão ao dirigir e, claro, conforto e estabilidade.

Design interno

No interior, o carro conta com um amplo espaço, são 2,71 m de distância entre-eixos, o que proporciona aos passageiros mais conforto num espaço bem generoso, inclusive com vários porta objetos, como no console central, que é alto, tem 7,7 litros de capacidade e ainda serve como apoio para os braços.

O carro também preza pelo acabamento com materiais de qualidade como couro no revestimento dos bancos e superfícies macias ao toque no painel e portas.

Cabine do Nissan Sentra Advance. | Foto: Divulgação/Nissan

Apenas o banco do motorista vem com regulagem elétrica (aqui já poderia ser os dois) e ambos os dianteiros podem ser aquecidos. O item conta, ainda, com a tecnologia “Gravidade Zero” (Zero Gravity®️), inspirada em avançados estudos de ergonomia da NASA para ajudar a aliviar a tensão nas costas, e isso pode ser notado em percursos mais longos. Já a opção de banco na cor marrom é apenas na versão topo de linha Exclusive.

Com direção elétrica, o volante multifuncional tem forma de “D”, com base achatada, que proporciona melhor pegada das mãos e tem ajustes de altura e profundidade. Atrás dela, é possível encontrar o câmbio borboleta, também conhecido como paddle shift, para que o condutor possa trocar de marcha de forma manual.

Bancos do Nissan Sentra tem tecnologia Zero Gravity da Nasa e ajuste elétrico no banco do motorista. | Foto: Divulgação/Nissan

Já o freio de estacionamento continua em formato de pedal, o que talvez seja um ponto negativo. Ele fica do lado esquerdo e é mais comum em alguns carros mais antigos dos Estados Unidos e da Europa.

Apesar de bastante criticado, a Nissan ainda continua insistindo no item. Alguns defendem a falta do freio de estacionamento no console como forma de ampliar o espaço interno, mas nada que um botão não resolvesse se ele fosse eletrônico, modo, inclusive, que ficaria bem mais sofisticado e adequado ao veículo.

Tecnologia

O Sentra Advance 2025 tem central multimídia de 8 polegadas, que até tem conexão com Apple CarPlay e Android Auto, mas o espelhamento é feito apenas com fio.

Para carregamento, não tem a opção por indução, mas há três entradas USB: duas na frente (uma delas tipo “C”, de carga mais rápida) e uma atrás.

Nissan Sentra tem três entradas USB e ar-condicionado dual zone | Foto: Divulgação/Nissan

O ar-condicionado é dual-zone, mas apenas com painel digital e não tem saídas para os passageiros do banco traseiro.

Colorido e de 7 polegadas, o painel do modelo é em TFT, que facilita a visualização das informações do computador de bordo, que tem funções de medição de consumo médio de combustível, tempo de viagem, velocidade média, autonomia, temperatura externa, aviso de abertura das portas, quilometragem total e parcial e mensagens de alerta.

Central multimídia do Nissan Sentra é de 8 polegadas e com espelhamento Andtroid Auto e Apple CarPlay com fio | Foto: Divulgação/Nissan

O carro ainda conta com câmera de ré e senso de estacionamento para auxiliar nas manobras de estacionamento.

Apesar da lista de equipamentos ser ampla e acompanhar as tendências tecnológicas do mercado, a interface da central multimídia poderia ser mais intuitiva e responsiva, especialmente em comparação com os sistemas da Volkswagen e Honda.

Segurança

A segurança é um ponto forte no Sentra Advance 2025, sendo um diferencial competitivo. O modelo recebeu nota máxima nos testes de colisão da Programa de Avaliação de Carros Novos para América Latina e o Caribe (Latin NCAP).

No painel de instrumentos de 7 polegadas do Nissan Sentra é possível acessar diversas funcionalidades do carro. | Foto: Divulgação/Nissan

Confira todos os itens de segurança da versão Advance:

Alerta Avançado de Colisão Frontal (I-FCW);

Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA);

Alerta Inteligente de Atenção do Motorista (I-DA);

Alerta Inteligente de Mudança de Faixa (LDW);

Monitoramento de Ponto Cego (BSI);

Faróis Automáticos Inteligentes (HBA);

Sistema de Monitoramento de Pressão dos Pneus (TPMS);

Assistente Inteligente de Frenagem (FEB);

Assistente Inteligente de Prevenção de Mudança de Faixa (I-LI);

Controle Dinâmico de Chassi Integrado;

Seis airbags (frontais, cabeça e laterais);

Sistema Isofix de fixação de cadeiras infantis, cintos de três pontos e todos os assentos com apoios de cabeça;

Partida Remota do Motor;

Alerta de Objetos no Banco Traseiro;

Aletas para trocas de marchas manuais;

Travamento automático das portas com o carro em movimento;

Destravamento automático das portas em caso de acidente;

Acionamento automático do pisca-alerta, em caso de colisão;

Nissan Sentra Advance. | Foto: Divulgação/Nissan

Comparativo com concorrentes

Em relação ao Toyota Corolla e ao Honda Civic, o Sentra Advance 2025 oferece um pacote tecnológico competitivo e um preço ligeiramente mais acessível. No entanto, perde em desempenho para o Civic Turbo e em robustez mecânica comparado ao Corolla.

O Hyundai Elantra traz design mais arrojado, enquanto o Volkswagen Jetta GLI entrega uma experiência esportiva superior. O Sentra, porém, equilibra tecnologia, conforto e custo-benefício.

Vale a pena comprar?

O Nissan Sentra Advance 2025 é uma excelente opção para quem busca um sedan médio bem equipado, seguro e com design sofisticado. É ideal para consumidores que valorizam conforto e tecnologia, embora não seja o líder em desempenho.

Com preço competitivo, o modelo alia estilo, conforto e espaço, como grandes destaques que podem se sobrepor às falhas ou faltas que a montadora parece insistir em manter.

