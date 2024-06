Prêmio 'Marcas Que Eu Gosto' celebra as marcas mais amadas do mercado

A- A+

Criar um elo de confiança entre marca e consumidor não é uma tarefa fácil. Para isso, as empresas notam a necessidade de investir, cada vez mais, na inovação e qualidade, além de priorizar aspectos de inclusão dentro e fora do ambiente de trabalho.

Em sua 21ª edição, o ‘Prêmio Marcas Que Eu Gosto’ revela as empresas que estão no coração e na mente dos recifenses e que se destacaram na pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe), em parceria com a Folha de Pernambuco.

O levantamento traz informações relevantes para o mercado sobre o posicionamento das marcas em termos de preferência da população, além de premiar as empresas vencedoras. Este ano, o estudo, realizado entre janeiro e fevereiro de 2024, contou com 49 categorias, incluindo diversos setores econômicos. Dentre as categorias, 47 são de marcas e duas são especiais, que incluem Marca Que Representa o Estado de Pernambuco e Marca Que Faz a Diferença.

E para mostrar as histórias das marcas que conquistaram a população, a Folha de Pernambuco produziu uma revista que circula nas versões impressa e digital a partir de amanhã (28). Este ano, o mote da produção é ‘Inclusão: Transformação em Andamento’, mostrando como as empresas desenvolvem o tema nas suas rotinas de trabalho e divulgação de produtos e como essas ações influenciam na escolha do consumidor.

Para homenagear as empresas e entregar os troféus, a Folha realiza o evento da edição 2024 do ‘Marcas Que Eu Gosto’, hoje (27), a partir das 18h, no auditório do Museu Cais do Sertão, no Bairro do Recife.

Na ocasião, os convidados também poderão assistir à apresentação da Orquestra Criança Cidadã, projeto iniciado em 2006 e que atende gratuitamente a 400 jovens de 6 a 21 anos no Recife, Ipojuca e Igarassu.

De acordo com o diretor executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi, a premiação já é um evento incorporado ao mercado publicitário de Pernambuco.

“É um prêmio que valoriza e que homenageia as marcas que realmente são lembradas e admiradas pelo público, com um destaque nesse ano no sentido de a gente sempre procurar enfocar a inovação, a inclusão, como forma de ampliar o leque de todas as marcas e do mercado consumidor de forma geral”, destacou.

Segundo o diretor operacional do jornal, José Américo Lopes Góis, o evento é o mais relevante da publicidade local.

“O Marcas Que Eu Gosto reafirma a preferência que está no coração e no impulso de compras da população recifense. É uma vitória pessoal, também, de cada uma das senhoras e dos senhores premiados”, pontuou.

"No nosso Grupo EQM, que tem como principal acionista e presidente o Dr. Eduardo Monteiro, as inclusões, de qualquer ordem, estão nas nossas mesas, mentes e corações. Essa é uma recomendação expressa do Dr. Eduardo Monteiro”, acrescentou José Américo Lopes.

