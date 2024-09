A- A+

SÃO PAULO Nova falha em sistema de navegação do Aeroporto de Guarulhos gera atrasos e cancelamentos Aeroporto é o maior do País

Uma nova falha técnica no sistema de navegação do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, afetou a operação do terminal nesta terça-feira (3), com cancelamentos e atrasos de voos.

De acordo com a GRU Airport, que administra o aeroporto, o problema foi causado por uma intermitência no sistema de navegação GNSS (Global Navigation Satellite System), que é utilizado por aeronaves.

A concessionária informou que algumas companhias aéreas "enfrentaram atrasos pontuais nas decolagens", mas que os sistemas do aeroporto e os de navegação aérea seguiram operando. As operações no sistema foram normalizadas.

Essa é a segunda vez em menos de uma semana que o aeroporto, que é o maior do país, registra problemas no sistema de navegação. Na última quinta-feira, a intermitência afetou as operações da Gol, Azul e Latam.

Em nota, a Azul informou que cancelou dois voos nesta terça-feira, um que partia para Curitiba e outro que sairia da capital paranaense com destino ao aeroporto.



"A Azul lamenta eventuais transtornos causados aos Clientes e reforça que ações como essa são necessárias para garantir a segurança de suas operações, valor primordial para a Companhia", afirmou a empresa.

A GOL indicou que registrou "impactos pontuais"na operação durante a manhã, mas não informou quantos voos foram afetados. "A situação, que afeta também outras companhias aéreas, está sendo gerenciada em conjunto com a administração aeroportuária", diz o comunicado da companhia aérea.

A Latam afirmou que as operações estão normalizadas e que "algumas decolagens sofreram atrasos na manhã desta terça-feira" em razão de questões técnicas do aeroporto, "o, fato totalmente alheio ao controle" da empresa. "A companhia ressalta que adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos", acrescentou.

