Voos em Guarulhos sofrem atrasos e cancelamentos por falha em sistema de navegação

Passageiros do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, enfrentaram atrasos e cancelamentos desde a manhã desta quinta-feira (29) por uma falha técnica que afetou a operação no terminal aéreo. A situação foi resolvida no fim de tarde, por volta das 16h.

Segundo a GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto, o problema foi ocasionado pela intermitência no sistema de navegação GNSS (Global Navigation Satellite System), que é utilizado por aeronaves.

— Algumas empresas aéreas enfrentam atrasos pontuais nas decolagens do aeroporto de Guarulhos. Os sistemas do aeroporto e os de navegação aérea seguem operando normalmente. Os planos de contingência estão acionados. Equipes técnicas estão trabalhando em conjunto para identificação e solução do problema — disse a GRU Airport, em nota.

A companhia aérea Gol foi uma das afetadas. A empresa afirma que efetuou "cancelamentos pontuais de voos com origem ou destino ao aeroporto da Grande São Paulo". Também registrou atrasos na operação em Cumbica.

— Todos os clientes afetados estão recebendo as facilidades previstas e sendo reacomodados nos próximos voos — diz a Gol.

A Latam sofreu com atrasos mas afirma que as operações da empresa em Guarulhos já foram normalizadas. "Algumas decolagens sofreram atrasos na manhã desta quinta-feira devido a questões técnicas do aeroporto, fato totalmente alheio ao controle da Latam", diz a empresa.

