NEGÓCIOS Novo CEO da Vale tem posse antecipada para outubro Antes mesmo de tomar posse, Gustavo Pimenta procurou autoridades do governo federal e de estados com os quais a companhia tem pendência

A Vale anunciou nesta sexta-feira que o executivo Gustavo Pimenta vai assumir seu mandato como presidente da mineradora já a partir de 1º de outubro. Originalmente, o mandato do atual presidente da empresa, Eduardo Bartolomeo, iria terminar em 31 de dezembro.

Além disso, a empresa informou que Murilo Muller, atual Diretor Global de Controladoria da Companhia, será o novo Vice-Presidente Executivo de Finanças e Relações com Investidores em caráter interino, cargo antes ocupado por Pimenta.





A sucessão na Vale foi marcada nos últimos meses por pressões do governo Lula, que tentava influenciar na escolha do sucessor de Bartolomeo para o comando do segundo maior fornecedor de minério de ferro do mundo.

O impasse foi decidido no fim de agosto, quando a empresa optou por uma “solução interna”, com a escolha de Gustavo Pimenta. Desde então, o executivo tem buscado se aproximar de autoridades. Como O GLOBO noticiou no último dia 11, Pimenta esteve com o ministro dos Transportes, Renan Filho, e com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande.

Nos encontros, foram discutidos temas que envolvem os governos e a mineradora.

Entre eles, a prorrogação antecipada das ferrovias Carajás (PA) e Vitória-Minas, além do acordo de ressarcimento da tragédia de Mariana — que ocorreu numa barragem da Samarco, que tem a Vale e BHP como sócias.

As disputas em torno da sucessão da Vale também acabaram levando a baixas no Conselho de Administração, com dois conselheiros pedindo para se afastarem de suas atividades. A mineradora também anunciou dois novos nomes para a função: os economistas Heloisa Belotti Bedicks e Reinaldo Castanheira Filho.

