INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Nvidia chama o DeepSeek de 'excelente' avanço em IA e rejeita preocupações Declaração indica que a empresa acredita que a startup chinesa não violou as restrições dos EUA

A exemplo dos executivos da americana Nvidia, que viu suas ações derreterem ontem com os resultados da inteligência artificial (IA) generativa da chinesa DeepSeek, Sam Altman, CEO da OpenAI, também elogiou os avanços do que se tornou uma concorrente direta do seu ChatGPT.

Altman, que dirige a empresa americana de tecnologia que desenvolveu o ChatGPT e mantém parceria com a Microsoft, publicou hoje na plataforma X um elogio à tecnologia R1 da rival chinesa.

"O R1 da Deepseek é um modelo impressionante, especialmente considerando o que eles conseguem entregar pelo preço", escreveu o executivo referindo-se a quanto a chinesa cobra por seus serviços, bem abaixo dos valores das IAs das big techs americanas.

No entanto, Altman defendeu a qualidade das plataformas americanas de IA: "Obviamente, entregaremos modelos muito melhores e, além disso, é realmente revigorante ter um novo concorrente! Vamos preparar alguns lançamentos".

Ontem, quando a DeepSeek provocou uma verdadeira debacle nas ações de empresas de tecnologia nos EUA, a maior perdedora, a fabricante de chips Nvidia, também escolheu, digamos, a elegância ao saudar o mais novo corredor na disputa pela liderança do campo de IA.

A empresa afirmou que o modelo lançado pela startup chinesa DeepSeek é um “excelente avanço em IA” e está em conformidade com os controles de exportação de tecnologia dos EUA.

“O trabalho da DeepSeek ilustra como novos modelos podem ser criados” utilizando a técnica Test Time Scaling, disse a empresa em um comunicado enviado por e-mail, “aproveitando modelos amplamente disponíveis e recursos computacionais que estão totalmente em conformidade com os controles de exportação.”

A declaração também parece descartar as suspeitas de alguns analistas e especialistas de que a startup chinesa não teria conseguido alcançar o avanço que afirmou ter feito.

