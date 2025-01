A- A+

TECNOLOGIA Ações da Nvidia avançam após perda histórica provocada por IA chinesa Papéis da fabricante de chips têm alta de 4,5%. Na véspera, tombo foi de US$ 589 bilhões, o maior já registrado por qualquer empresa nas Bolsas americanas

Após terem sofrido uma queda histórica de 17% na segunda-feira, as ações da Nvidia, fabricante de chips americana, operam em alta de 4,5% nas negociações prévias à abertura do mercado nesta terça-feira.

O tombo da véspera levou a uma perda de US$ 589 bilhões em valor de mercado da companhia, o maior já registrado por qualquer empresa nas Bolsas americanas. E foi provocado pelo sucesso da DeepSeek, a ferramenta de inteligência artificial desenvolvida por uma empresa chinesa que se mostrou eficaz, menos custosa do que os modelos americanos e já está batendo recordes de downloads.





As negociações de pré-mercado sinalizam um dia de alívio nas Bolsas, com os contratos do índice Nasdaq avançando 3,1%.

A perda recorde em valor de mercado na segunda-feira não foi exatamente uma novidade para a Nvidia, que viu suas ações dispararem nos últimos anos, mas com alguns momentos críticos de soluço nas cotações. A empresa é a que mais acumula quedas na lista das maiores perdas diárias em Bolsa, confira o histórico:

Maiores perdas em valor de mercado nas Bolsas americanas:

Nvidia -US$ 589 bilhões 27/01/25

Nvidia -US$ 279 bilhões 03/09/24

Meta -US$ 251 bilhões 02/03/22

Nvidia -US$ 228 bilhões 07/01/25

Nvidia -US$ 212 bilhões 19/04/24

Nvidia -US$ 208 bilhões 24/06/24

Amazon -US$ 206 bilhões 29/04/22

Nvidia -US$ 205 bilhões 17/07/24

Nvidia -US$ 205 bilhões 24/07/24

Nvidia -US$ 197 bilhões 29/08/24

