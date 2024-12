A- A+

Tecnologia OpenAI lança assinatura mensal de US$ 200 do ChatGPT Pro com novo modelo Lançamento é uma versão aprimorada de seu software capaz de realizar tarefas de raciocínio semelhantes às humanas

A OpenAI está lançando uma versão premium mais cara para seu chatbot ChatGPT, que inclui acesso ilimitado aos seus modelos de inteligência artificial mais avançados, incluindo uma versão aprimorada de seu software capaz de realizar tarefas de raciocínio semelhantes às humanas.

A nova opção chamada ChatGPT Pro, anunciada em um evento transmitido ao vivo nesta quinta-feira, custará US$ 200 por mês e oferecerá acesso a uma versão expandida do modelo de raciocínio o1. A OpenAI já havia apresentado uma prévia desse modelo em setembro, mas a empresa afirmou que a nova versão é mais rápida e melhor na resolução de problemas competitivos de matemática e programação.

Assim como outras empresas de IA, a OpenAI tem trabalhado para convencer clientes e empresas a pagar por seu software, ajudando a compensar os altos custos de desenvolvimento de modelos de inteligência artificial de ponta. A OpenAI também oferece uma assinatura do ChatGPT Plus por US$ 20 por mês, um décimo do custo da nova opção.

A OpenAI, o Google e outras empresas de IA também estão trabalhando para construir sistemas de inteligência artificial mais sofisticados, capazes de lidar com consultas complexas, dedicando mais tempo para calcular uma resposta.

Esse processo, que a indústria tem chamado de "raciocínio", pode ajudar a melhorar o desempenho dos sistemas líderes de IA em um momento em que a OpenAI e alguns de seus concorrentes estão enfrentando retornos decrescentes em seus esforços caros para desenvolver modelos melhores.

O anúncio deu início ao que a OpenAI disse que serão 12 dias de eventos de produtos transmitidos ao vivo. Na quarta-feira, em um post no X, a OpenAI disse que está planejando “muitas coisas novas, grandes e pequenas”.

