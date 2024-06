Pernambuco amplia e integra transporte urbano de Camaragibe ao Grande Recife Consórcio

A- A+

Foi assinado pela governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), e demais autoridades, o documento que autoriza a integração do transporte urbano de Camaragibe ao Grande Recife Consórcio. O ato aconteceu na sede do Governo do Estado, no centro do Recife, na manhã desta quarta-feira (5).

Os efeitos dessa integração serão sentidos já a partir da próxima segunda-feira (10), quando quatro comunidades locais já começam a ser atendidas. Serão elas: Santa Tereza, Clara Lopes, Casinhas e Piin. A implantação total deve acontecer até o dia 31 de julho.

O novo serviço pretende beneficiar 40 mil passageiros, que também terão o tempo de espera reduzido, sendo agora de 12 minutos entre um ônibus e outro. Antes, a passagem municipal custava R$ 3,80, mas não era integrado e enfrentava dificuldades estruturais, como a falta de ar condicionado. Agora, se junta ao bilhete único de R$ 4,10, que extinguiu o anel B, reduziu o valor da tarifa, antes de R$ 5,60, e beneficiando mais de 700 mil usuários.

Pioneirismo em Camaragibe

Raquel Lyra comemorou a assinatura do contrato. Segundo ela, Camaragibe é o primeiro município, em 15 anos, a entrar no Consórcio de Transporte Metropolitano, que será executado pela empresa MobiBrasil. Ela considera o tema da mobilidade como um dos mais desafiadores da RMR.

"É muito importante que a gente possa garantir um transporte de melhor qualidade e com a tarifa única, permitindo o deslocamento de Camaragibe ao Cabo de Santo Agostinho. Diante do sucateamento do metrô, a população de Camaragibe fica muito desassistida no sistema de trânsporte, mas a gente está trabalhando, junto ao Governo Federal, para conseguir virar essa página", garantiu.

O diretor presidente do Grande Recife Consórcio de Transporte, Matheus Freitas, afirma que a quantidade de veículos coletivos também vai ser ampliada. Os carros, de pequeno a grande porte, terão ar condicionado e passarão por lugares estratégicos, visando atender maior quantidade de pessoas.

"O aumento da frota vai ser na casa dos 20%. Ou seja, atualmente são 37 ônibus, mas vai chegar à casa dos 50. Eles vão atender às exigências mínimas dos passageiros e vão chegar aos locais de difícil acesso. Tudo isso em colaboração e planejamento com o município, que direcionará esforços para melhoria das vias", disse.

Estrutura precarizada

Há pelo menos três meses o sistema de transporte coletivo municipal havia colapsado em Camaragibe. Era uma cooperativa que fornecia os serviços, mas começou a entrar em crise desde a pandemia. Daí então, apenas os coletivos do GRCT atendiam ao município com quatro linhas, sem um serviço mais local. Agora, o número linhas passa para 10.

"Tentamos ajudar a cooperativa [que operava os ônibus em Camaragibe], desde a pandemia. Conseguimos até recursos técnicos, mas, infelizmente, não conseguiu se sustentar. A partir daí, foi feito um diagnóstico do transporte municipal e ele foi encaminhado à Câmara [municipal]. Foram feitas várias audiências públicas em a partir daí, a solicitação foi atendida pelo Grande Recife Consórcio de Transporte", explicou Nadegi.

