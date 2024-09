Pernambuco chega a 1,5 milhão de atendidos pelo Bolsa Família

A- A+

Em setembro, 1,5 milhão de famílias pernambucanas vão receber R$ 1,07 bilhão em repasses do Bolsa Família. Pernambuco é o segundo estado do Nordeste com mais contemplados pelo programa, perdendo para a Bahia que tem 2,45 milhões de atendidos.

Os dados foram divulgados nesta semana pelo Governo Federal. Os beneficiários começaram a receber os repasses na última terça-feira (17) e o cronograma de pagamentos, escalonado de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS), prossegue até o dia 30.

Valores

O valor médio do benefício no Estado é de R$ 679,68. Dentro dos valores adicionais previstos no Novo Bolsa Família, Pernambuco tem 600,8 mil crianças de zero a seis anos contempladas com o Benefício Primeira Infância, que representa um adicional de R$ 150 a cada criança dessa faixa etária na composição familiar.

Outros benefícios complementares, todos no valor adicional de R$ 50, chegam a 1,04 milhão de crianças e adolescentes de sete a 18 anos, a 76,4 mil gestantes e 31,3 mil nutrizes.

Veja a tabela de pagamento:

Cidades

Recife, é a cidade com maior número de contemplados pelo Bolsa Família em Pernambuco em setembro, com 144.988 famílias. Na sequência dos cinco municípios com maior número de beneficiários aparecem Jaboatão dos Guararapes (93.070), Olinda (54.574), Caruaru (50.124) e Petrolina (48.259).

O município de Pedra, no Agreste pernambucano, tem 6.173 famílias beneficiárias pelo Bolsa Família e o que registra o com maior valor médio de pagamento neste mês: R$ 741,53. Na sequência aparecem Buíque (R$ 731,72), Carpina (R$ 712,20), Ipubi (R$ 711,96) e Carnaubeira da Penha (R$ 711,69).

Ranking

Em todo o País, o programa registra em setembro 20,71 milhões de famílias contempladas em setembro. O número total de pessoas diretamente beneficiadas é de 54,3 milhões. Com valor médio de repasse de R$ 684,27, o investimento do Governo Federal chega a R$ 14,14 bilhões.

A região Nordeste concentra o maior número de beneficiários: são 9,38 milhões, totalizando de R$ 6,4 bilhões. Na sequência aparece a região Sudeste (6,02 milhões de famílias e R$ 4,03 bilhões em repasses), seguida por Norte (2,62 milhões de famílias e R$ 1,88 bilhão em repasses), Sul (1,52 milhão de beneficiários e R$ 1,02 bilhão em repasses) e Centro-Oeste (1,14 milhão de contemplados e R$ 787,2 milhões em repasses).

Entre os estados, São Paulo está em primeiro lugar com 2,5 milhões de famílias beneficiárias e um aporte de recursos de R$ 1,67 bilhão. Em seguida vem Bahia, Rio de Janeiro (1,63 milhão), Minas Gerais (1,58 milhão). Pernambuco fica em quinto lugar no ranking nacional.

CadÚnico

Para ter acesso ao Bolsa Família e outros programas sociais, inclusive estadual e municipais, é preciso estar inscrito no Cadastro Único do Governo Federal. O cadastro é feito pessoalmente, num posto de atendimento na cidade onde a família mora. Todas as informações estão disponíveis aqui.

Golpe

Recentemente, o Governo Federal divulgou a informação de que beneficiários do programa estavam sendo vítimas de um golpe e mostrou como se prevenir:

Veja também

bolsa de valores Bolsas da Europa avançam com expectativa de ciclo sustentado de afrouxamento pelo Fed