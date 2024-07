A- A+

ENDIVIDADOS Pernambuco é o estado mais inadimplente do Nordeste, revela pesquisa Segundo o levantamento, quase metade da população adulta do Estado tem contas em atraso

Quase metade da população adulta de Pernambuco está com contas atrasadas, o que torna o Estado o mais inadimplente da região Nordeste. É o que mostra pesquisa divulgada pelo Serasa.

De acordo com o levantamento, 46,4% da população penambucana não estava com as contas em dia em maio deste ano. Em todo o País, são 72,5 milhões de pessoas com o nome sujo.

No ranking regional, completam o pódio nordestino Ceará (45,76%) e Rio Grande do Norte (43,98%).



O estado com maior parcela de inadimplentes do Brasil é o Rio de Janeiro (54,16%), seguido do Distrito Federal (52,74%) e do Mato Grosso (52,51%).

As menores taxas nacionais estão em Santa Catarina (37,33%), Rio Grande do Sul (36,98%) e Piauí (35,90%).

O Serasa diz que os brasileiros com idades entre 41 e 60 anos representam a maior fatia da população com nome restrito, com 35,2%.

Na sequência, estão as faixas etárias de 26 a 40 anos (34,2%), acima de 60 anos (18,9%) e os jovens entre 18 e 25 anos (11,8%).

Ter o nome sujo significa enfrentar uma série de obstáculos junto às instituições financeiras, como dificuldade para obter empréstimos, financiamento e acesso a linhas de crédito.

Muitos bancos também não aceitam abrir conta corrente para quem é endividado.

O consultor de negócios da Central Sicredi Nordeste, Erlivaldo Bandeira, destaca que o primeiro passo para evitar o endividamento é conhecer a própria realidade financeira.

Um método que pode ajudar nesse processo é colocar no papel todas as despesas e entradas mensais para analisar o quanto será possível gastar.

"Por mais que a pessoa já tenha uma noção dos gastos, quando ela coloca tudo no papel fica mais fácil tomar as melhores decisões financeiras”, explica o consultor. Nesse processo, também é possível eliminar despesas supérfluas.

A prioridade para quem está com as contas em dia e já tem um cenário montado de sua realidade financeira, acrescenta o consultor, é preparar uma reserva de emergência.

Essa reserva pode ser colocada em investimentos específicos, de acordo com o perfil do investidor.

Opções comuns incluem produtos de renda fixa com liquidez diária, investimentos seguros e fáceis de realizar.

Já para quem já está endividado, a principal dica é priorizar quitar as dívidas existentes e evitar contrair novos compromissos.

“Os mais endividados devem optar por pagar as contas de maior valor e evitar que elas gerem juros acima do esperado. É possível também negociar débitos junto aos bancos, acumulando descontos”, esclarece Erlivaldo.

