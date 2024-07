A- A+

TECNOLOGIA Aplicativos de gestão financeira ajudam no controle das finanças e dívidas Os aplicativos de gestão financeira permitem que os usuários visualizem e controlem as despesas de maneira centralizada, facilitando a organização e o planejamento financeiro

A utilização de aplicativos de gestão financeira vem se tornando uma solução eficaz para controlar os gastos e organizar as finanças, em um cenário onde as dívidas com bancos e cartões de crédito, seguidas pelas contas básicas, lideram o endividamento dos brasileiros.

Os “Apps” permitem que os usuários visualizem e controlem as despesas de maneira centralizada, facilitando a organização e o planejamento financeiro.

A popularidade dos aplicativos de gestão financeira tem crescido especialmente entre os mais jovens. A planejadora financeira Rafaela Medeiros observa que a maioria de seus clientes jovens utilizam aplicativos para gestão de orçamento pessoal, enquanto os mais tradicionais ainda preferem planilhas e anotações.

Aplicativos de gestão financeira

De acordo com a especialista, a organização das finanças é essencial para o controle financeiro."A utilização de aplicativos de gestão financeira é fundamental para ter um controle do orçamento pessoal, organizar as finanças, traçar objetivos e realizar sonhos de forma prática e tangível", afirma.

A planejadora financeira Rafaela Medeiros. Foto: Divulgação/XP Inc.

No entanto, para Rafaela, o percentual da população que utiliza essas ferramentas ainda é muito baixo. Uma vez que há uma lacuna referente à educação financeira no Brasil, o que contribui para a alta taxa de endividamento do país.

“Infelizmente no Brasil a educação financeira não é muito difundida. É comum vermos pessoas muito endividadas, que até possuem uma renda satisfatória, e que não conseguem fazer uma reserva financeira, investimento, criar um patrimônio, etc”, pontua a especialista.

Entre as funções que Rafaela considera essenciais nos aplicativos de gestão financeira estão o controle das entradas e saídas, a categorização dos gastos, a visualização dos investimentos e lembretes para pagamentos. Ela ressalta a importância de escolher um aplicativo que seja seguro e de fácil uso, destacando que a disciplina é crucial para que essas ferramentas realmente auxiliem na gestão financeira.

Disciplina é a chave

Exemplo de disciplina, a engenheira de 26 anos, Maiara Pôrto, começou a organizar as finanças e poupar dinheiro quando ainda era adolescente e recebia a mesada dos pais e, depois, as bolsas de estágio. Mas foi em 2019 que ela começou a gerir as finanças com o auxílio de planilhas e gráficos.

“Sempre fui muito controlada com o meu dinheiro, meus pais me ensinaram desde pequena a dar valor. Quando comecei a estagiar, e não tinha tantos gatos, já consegui guardar algum dinheiro. Quando me formei e os custos foram aumentando, gastos com carro, despesas de casa e até alguns luxos como viagens, senti muito a necessidade de ter uma planilha detalhada e comecei em meados de 2019”, contou Maiara.

A engenheira Maiara Pôrto. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Ainda segundo a engenheira, ao começar a utilizar a planilha, houve uma mudança significativa nos hábitos de consumo. Maiara começou a priorizar investimentos e experiências como viagens, ao invés de gastos excessivos com alimentação, saídas e delivery.

"Eu comecei com planilhas simples, em 2019, depois migrei para o Power BI (Microsoft). Isso me ajudou a identificar e otimizar meus maiores gastos. Levou um tempo pra elaborar os dashboards, onde insiro as datas e os gastos do mês, se é lazer, despesa extra, combustível, se ele é parcelado ou não, se é de outra pessoa, e tudo isso se transforma em gráficos", explicou a engenheira.

Maiara conta ainda como isso impactou seus hábitos de consumo. "A partir disso, eu consegui ter a informação de quanto ainda tenho de saldo no mês e o quanto já gastei, se posso comprar algo para mim ou sair com amigos”, contou.

Organizar e planejar

Elaine Cristina, nutricionista e economista doméstica, destaca a importância da organização financeira no âmbito doméstico e empreendedor.

"Existem alguns aplicativos que permitem planejar e organizar o estoque de casa, como alimentos e produtos de limpeza, por exemplo, além de diferenciar as receitas pessoais das profissionais", explica a economista.

A nutricionista e economista doméstica Elaine Cristina. Foto: Arquivo pessoal.

Respondendo ao questionamento de qual aplicativo de gestão financeira seria o melhor para organizar as finanças, a especialista recomenda que cada pessoa encontre o que melhor se adapta às suas necessidades, destacando que essa escolha é pessoal e deve ser feita com base em testes e avaliações do próprio usuário.

“Existem muitos, basta procurar por “financeiro ou dinheiro” nas lojas de apps. Mas o aplicativo perfeito para a pessoa é aquele ao qual ela se adapta melhor e que atende às demandas financeiras. O ideal é passar um mês fazendo um teste até perceber qual atende melhor às suas necessidades”, sugeriu Elaine.

A artesã Cledjane Santos, de 40 anos, afirma que utiliza o aplicativo Infor+ (Vendas e Serviços) para gerenciar sua pequena empresa.

"Com o app, consegui separar minhas finanças pessoais das empresariais e entender que nem todo dinheiro que entra é lucro. Hoje, faço tudo por lá. Desde o orçamento e o meu primeiro contato com o cliente, até a conclusão da venda e o pagamento. Ele me mostra tudo, a forma de pagamento, qual o custo da peça e quanto foi o meu lucro, entre outras informações”, explica Cledjane.

Entre as funcionalidades do aplicativo que a artesã mais aprecia estão a possibilidade de manter um banco de dados completo dos clientes, o que facilita o relacionamento e a fidelização, e a separação de valores com indicações como: custo de insumos para produzir o produto, as horas trabalhadas, percentual para reinvestir e lucro.

A artesã Cledjane Santos. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Segundo a empreendedora, conforme o negócio foi crescendo, ela passou a precisar de algo que informasse, de forma concreta, todas essas informações "para não misturar a conta PJ com a pessoa física e acabar me desorganizando".

"Com esse aplicativo, além de organizar as finanças e os pagamentos, consigo ter um banco de dados completo do meu cliente, com informações, gostos e hábitos de compra, que me permitem manter a fidelidade e realizar novas vendas”, disse a empreendedora.

Serasa

No hall de aplicativos gratuitos com multifunções disponíveis para a organização financeira está o aplicativo do Serasa, que recentemente implementou uma nova funcionalidade.

A aba "Minhas Contas" permite que os usuários organizem as contas e evitem a inadimplência, com a opção de rastrear todos os boletos existentes naquele CPF e automatizar os pagamentos.

"A função Minhas Contas funciona como uma central de pagamentos, ajudando no controle mensal das contas e evitando a inadimplência, além de contribuir para a segurança ao evitar o pagamento de boletos falsos", explica Ana Carolina Ribeiro, coordenadora da Serasa.

Ana Carolina Ribeiro, coordenadora da Serasa. Foto: Divulgação/Serasa.

Ana Carolina enfatiza que a organização financeira proporcionada por esses aplicativos ajuda a evitar juros, multas e o corte de serviços essenciais.

“O Minhas Contas inclui, de forma inédita, as contas de consumo básico, como água, luz e gás. O app ainda envia alertas de novos boletos e lembretes de pagamento antes do vencimento da conta”, enfatizou a coordenadora.

Além do próprio app, o Serasa ainda possui uma lista com 10 indicações de aplicativos para organização financeira disponível no blog da plataforma.

