Uso de IA e tecnologias são integradas ao mercado financeiro

A tecnologia tem transformado o mercado financeiro de maneira significativa nas últimas décadas, trazendo inovações que afetam desde a operação de grandes instituições financeiras até o comportamento do consumidor final.

De acordo com informações da Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária, as transações via canais digitais estão em constante expansão, com atenção especial para operações via mobile banking (dispositivos móveis).

Ainda segundo os dados da pesquisa, além de utilizar a tecnologia para transações comuns do dia a dia, o cliente tem realizado também operações mais complexas, como a contratação de investimentos.

Em consonância, a B3 informa que, desde 2020, o número de investidores na bolsa brasileira já cresceu mais de 80%. A organização também afirma que a bolsa realiza o investimento constante em tecnologia voltado a melhorar a experiência do investidor

Entre o amplo leque de estratégias que podem ser utilizadas por esse mercado, o especialista Maurício Cardoso, que possui experiência de mais de 20 anos em bancos e corretoras financeiras, dá destaque para a Inteligência Artificial (IA) e Big Data.

“A IA está sendo utilizada para análise de dados financeiros, detecção de fraudes, desenvolvimento de algoritmos de trading, personalização de serviços financeiros e previsão de tendências de mercado. Já o uso de Big Data permite que instituições financeiras coletem e analisem grandes volumes de informações para tomar decisões mais informadas. Isso pode incluir análise de crédito, gestão de risco e personalização de serviços”, explica Cardoso.



Metodologia focada na integração de tecnologias avançadas

Para acompanhar a frequente modernização do setor, Maurício Cardoso possui uma metodologia baseada na utilização de IA e algoritmos de Machine Learning (“Aprendizado de Máquina”, em tradução livre) para analisar vastos volumes de dados financeiros e auxiliar seus clientes a tomar decisões mais assertivas

“Normalmente busco relatórios, fundos e produtos que utilizam IA para os investimentos”, comenta Cardoso.

“Os sistemas utilizados identificam padrões e tendências de mercado com maior precisão, permitindo antecipar movimentos e tomar decisões estratégicas informadas” , afirma.

O especialista ainda destaca que a utilização de IA na análise financeira pode proporcionar uma compreensão mais precisa dos mercados, identificar oportunidades e avaliar riscos de forma eficiente.

“Cada decisão é baseada em uma vasta quantidade de informações processadas em tempo real. Para grandes fortunas, por exemplo, essa análise detalhada é crucial, pois permite a criação de estratégias de investimento personalizadas que atendem às necessidades específicas dos clientes”, finaliza.

