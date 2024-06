A- A+

Operação Operação da PF mira invasão criminosa no aplicativo e-Título, do Tribunal Superior Eleitoral Nesta terça-feira, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em quatro estados

A Polícia Federal realiza nesta terça-feira uma operação com o objetivo de desarticular um esquema criminoso de invasão do aplicativo e-Título, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

De acordo com as investigações, os suspeitos foram responsáveis pela utilização ilícita do sistema para fins de inscrição eleitoral em nome de pessoas públicas.

O inquérito apontou que foram detectados 158 registros de irregularidades, por meio do e-Título, de características diversas, que vão desde a emissão de título de eleitor até a inscrição como mesário voluntário em nome das vítimas.

Não há identificação de nenhuma invasão ao sistema de votação.

Na ação denominada Eleitor Protegido, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Belo Horizonte/MG, São Paulo/SP, São Miguel do Gostoso/RN e Maracanaú/CE.

Segundo a PF, os investigados devem responder pelo crime de invasão de dispositivo informático.

“A investigação terá continuidade para esclarecer qual era a motivação e o objetivo dos investigados com a invasão dos sistemas do TSE”, informou a corporação, em nota.

