negócios Petrobras anuncia redução de 1,41% no preço do gás natural para distribuidoras a partir de novembro Queda ocorre por conta da variação cambial

A Petrobras vai reduzir o preço do gás natural para as distribuidoras em 1,41% a partir de novembro. A queda faz parte das renovações contratuais que ocorrem a cada trimestre.

A informação foi dada por Maurício Tolmasquim, diretor de Transição Energética e Sustentabilidade. Segundo ele, a redução ocorre devido ao câmbio. O executivo lembrou que, desde janeiro, o preço do gás já caiu 17%.

— Foi aprovado em outubro, pela diretoria, novas ofertas de contratos de gás para distribuidoras com maior diversificação e flexibilidade nos contratos, como prazo, local de entrada e indexador. Antes, havia 20 possibilidades de combinação. Agora, serão 48 possibilidades.

Desconto de 10%

O diretor também ressaltou que a estatal vai incentivar a demanda por gás, oferecendo um desconto de 10% para as distribuidoras que comprarem a molécula em volume acima do patamar de compromisso mínimo.

— É um incentivo à demanda, com um prêmio para as distribuidoras. Trata-se de um desconto de 10% no preço de referência para o consumo acima do compromisso mínimo. Se ultrapassarem esse compromisso, terão esse desconto. Isso visa dar mais incentivo.

Mais poços

Segundo Magda Chambriard, presidente da estatal, a Petrobras está reavaliando a quantidade de poços com potencial em gás que podem ser explorados. Ela e Tolmasquim participaram de um café da manhã com jornalistas na sede da empresa, no Centro do Rio.

— Estamos em busca de mais gás para a sociedade e para ter gás mais barato para fertilizantes e petroquímica. O gás representa 40% do custo do produto final.

Seis empresas, como Ternium, CSN e Gerdau, já são clientes da estatal por meio do mercado livre de gás. Para Magda, o número de clientes chegará a sete no início do próximo ano.

— E vamos ocupando esse espaço para viabilizar esse mercado. O mercado de gás pode triplicar de tamanho. É isso que buscamos com os setores de fertilizantes e petroquímica. Não se trata de oferecer gás barato, mas sim de ganhar na escala.

