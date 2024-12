Petrobras assina contrato bilionário para construção de embarcações

A- A+

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, assinou seis contratos no valor de R$ 16,5 bilhões para construção e afretamento de 12 embarcações de apoio, do tipo Platform Supply Vessel (PSV). Do total, R$ 5,2 bilhões serão para investimentos em construção naval.

As embarcações serão usadas em operações de logística de Exploração e Produção da companhia até 2028, segundo a petroleira. Os contratos foram assinados durante a reunião do Conselhão, nesta quinta-feira, em Brasília.

— Essas novas unidades não só irão incorporar o que há de mais moderno em tecnologia, como também representam nosso engajamento com melhores práticas sustentáveis e inovadoras. São projetos que atendem aos mais elevados padrões ambientais, sociais e de governança, essenciais para um futuro sustentável, além de gerar cerca de 11 mil empregos diretos e indiretos — disse Chambriard.

As embarcações serão construídas nos estaleiros próprios das empresas vencedoras, Bram Offshore e Starnav Serviços Marítimos, em Santa Catarina, nos municípios de Navegantes (Bram) e de Itajaí (Starnav). Cada empresa será responsável pelo afretamento para a Petrobras de seis embarcações. Serão 12 anos de operações.

Motores híbridos

As embarcações de apoio contarão com um sistema propulsivo híbrido, que combina motores elétricos e baterias com geradores movidos a diesel/biodiesel, alinhados ao compromisso da Petrobras de reduzir as emissões de gases do efeito estufa.

Os contratos trazem impacto positivo significativo na indústria nacional de construção naval e na geração de empregos no setor alinhado com os compromissos do Plano de Negócios da Petrobras.

