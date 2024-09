A- A+

Petróleo limita perdas após corte na taxa de juros pelo Fed

O petróleo limitou suas perdas nesta quarta-feira (18), após permanecer quase toda a sessão em queda, ajudado pelo corte na taxa de juros decidido pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos).

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro cedeu 0,07%, ficando a 73,65 dólares. Enquanto isso, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em outubro caiu 0,39%, fechando a 70,91 dólares.

O WTI chegou a perder mais de 2% antes de se recuperar após o anúncio do Fed, que cortou suas taxas de juros de referência em meio ponto percentual.

"O Fed colocou o petróleo de volta nos trilhos", resumiu Matt Smith, da Kpler. "Foi o evento do dia, se não do mês", disse ele sobre o anúncio do banco central dos EUA.

Uma flexibilização da política monetária reduz o custo do dinheiro e, portanto, favorece o consumo de bens e serviços, especialmente de energia.

Além disso, quando um banco central reduz suas taxas, a moeda do país tende a se enfraquecer. E como o petróleo é negociado em dólares, o barril se torna mais barato para investidores que utilizam outras moedas.

Os operadores deram pouca ou nenhuma atenção ao relatório semanal da Agência de Informação sobre Energia (EIA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, que registrou uma queda de 1,6 milhão de barris nas reservas comerciais de petróleo no país, muito acima dos 200 mil barris esperados pelo mercado.

"O relatório não foi nem otimista nem pessimista", concluiu Matt Smith.

