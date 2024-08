A- A+

Sertão Petrolina sedia 3ª edição do Eli Summit para impulsionar inovação no Brasil Evento reunirá especialistas nacionais e internacionais de 11 a 13 de setembro para promover ecossistemas de inovação

Petrolina será o palco da 3ª edição do Eli Summit, que ocorrerá de 11 a 13 de setembro. O evento, um dos mais importantes do Brasil para o desenvolvimento de ecossistemas locais de inovação, é organizado pelo Sebrae Nacional em parceria com o Sebrae Pernambuco. Espera-se que cerca de 600 participantes, incluindo lideranças do setor produtivo, instituições de pesquisa, incubadoras, aceleradoras, investidores e especialistas internacionais, se reúnam para discutir e promover inovação.

A programação do evento incluirá palestras, visitas técnicas, rodadas de negócios, workshops e painéis. Entre os temas em destaque estão “Alianças estratégicas para inovação”, “Governança inteligente” e “Smart Cities para transformação digital”. Entre os palestrantes confirmados estão Josep Piqué, presidente executivo do Technova Barcelona, e Marina Ranga, pesquisadora da Universidade de Varsóvia, além de especialistas da Argentina, Colômbia, Cuba, Espanha, Romênia, Alemanha e Polônia.

Interiorização

A escolha de Petrolina como sede do evento sublinha a estratégia de interiorização das ações de inovação no Brasil. Conhecida como a capital da fruticultura irrigada, a cidade é um dos epicentros tecnológicos do País e deve se beneficiar das novas soluções e tecnologias apresentadas. Murilo Guerra, superintendente do Sebrae-PE, destacou durante a coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (27) que o evento é crucial para fortalecer o ecossistema local. "Bom, esse evento tem uma importância muito grande, ele vem conectar pessoas, ideias, discussão e a partir disso aqui se forma, se fortalece, exerce o sistema local e inovação”, afirmou.

Guerra também enfatizou que o evento impulsionará a participação de pequenas empresas e reforçará o desenvolvimento regional. “Tracionando o negócio para o mercado, para as pequenas empresas participarem. É um evento de grande importância, não só para a interiorização do desenvolvimento local, até porque nós estamos reconhecendo Petrolina pelo que ela é como epicentro de inovação e desenvolvimento, como em tudo, da fruticultura irrigada.”

Histórico e inscrições

Desde sua criação em 2018, o Eli Summit tem promovido a ativação e fortalecimento de ecossistemas de inovação em todo o País. A primeira edição, realizada em Recife em 2022, reuniu 420 representantes de 22 estados, resultando em 41 parcerias entre ecossistemas. Em 2023, o evento cresceu significativamente, com 751 participantes de 185 municípios.

A edição deste ano marca a transição para um evento itinerante, que deverá percorrer outras cidades do Brasil, ampliando o impacto das ações. As inscrições estão abertas no site elisummit.com.br, onde também está disponível a programação completa do evento.

