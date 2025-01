PIS-Pasep: 141 mil trabalhadores não sacaram benefício; saiba o que fazer

A- A+

A Caixa Econômica Federal informou nesta quinta-feira que 141 mil trabalhadores com direito ao abono salarial (PIS/Pasep), em valor equivalente a um salário mínimo, não sacaram os recursos no valor total de R$ 114,9 milhões. Esses números se referem ao calendário de pagamento do benefício ano-base de 2022.

O dinheiro esquecido será devolvido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). O prazo acabou em 27 de dezembro. Em 2024, foram liberados R$ 27 bilhões para o pagamento do benefício.

A Caixa esclarece, contudo, que fica assegurado ao trabalhador o direito ao recebimento do PIS pelo prazo de cinco anos. Para isso, é preciso solicitar o valor por meio de abertura de um recurso administrativo junto ao Ministério do Trabalho.

O calendário de pagamento do Pis/Pasep (ano-base 2023) começa em fevereiro e termina em agosto. A previsão é liberar R$ 30,7 bilhões para 25,8 milhões de trabalhadores.

O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal (Pis) e o Pasep, Banco do Brasil, preferencialmente, com crédito em conta corrente ou em conta digital. O saque também poderá ser feito nos terminais de autoatendimento e lotéricas.

Em 2025, vão receber o abono trabalhadores contratados com carteira assinada em 2023, por no mínimo, 30 dias e remuneração de até dois salários mínimos (R$ 2,640 mil). Além disso, é necessário estar inscrito no programa do Pis/Pasep há pelo menos cinco anos.

A partir do dia 5 de fevereiro de 2025, os trabalhadores poderão consultar se têm direito ao abono: as informações estarão disponíveis na Carteira de Trabalho Digital, no portal GOV.BR, na Central de Atendimento Alô Trabalho (telefone 158).

Veja também

FLUXO CAMBIAL Fluxo cambial de dezembro é negativo em US$ 24,314 bi, maior saída da história