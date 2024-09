Pneus: como mantê-los em boas condições

A- A+

A durabilidade dos pneus, mesmo sem uso, é uma preocupação significativa devido à degradação natural dos materiais ao longo do tempo.

Embora os pneus não possuam uma data de validade específica, o prazo de garantia estabelecido pelos fabricantes é de cinco anos. A data de fabricação pode ser identificada através do código "DOT", que está gravado na lateral.

Os quatro últimos dígitos do código indicam a semana e o ano de manufatura. Pneus armazenados por mais de cinco anos devem ser avaliados por um profissional antes da utilização, pois a ação do tempo pode resultar na perda de resistência e aderência, além de os tornar mais suscetíveis a furos e fissuras.

“Embora os pneus não tenham uma data de validade específica, é crucial que eles sejam armazenados corretamente para preservar suas características de segurança e desempenho. Recomendamos que todos os pneus, mesmo aqueles que não estão em uso frequente, como o estepe, sejam inspecionados regularmente por um profissional qualificado. Isso garante que eles permaneçam em condições adequadas para uso”, avalia o gerente de Serviços Técnicos da Dunlop Pneus, Hugo Issao Terazaki.

No caso de estepe ou armazenamento dos pneus em outros locais, a Dunlop recomenda que sejam mantidos em condições ideais: em um lugar fresco, seco, e sem exposição direta à luz solar ou fontes de calor. Nessas condições, eles podem ser considerados seguros para uso por até cinco anos a partir da data de fabricação.

Apesar de não ser utilizado frequentemente, o estepe também deve ser inspecionado regularmente. É importante verificar a pressão do ar e quaisquer sinais de deterioração, como rachaduras ou deformações, para garantir que esteja pronto para uso em caso de emergência.

Multa e apreensão

Multa e apreensão

Pneus murchos e fora da validade podem doer também no bolso do condutor. Isso porque quem não os calibra corretamente, pode aumentar o consumo em até 20%.

De acordo com o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o motorista que “conduzir o veículo sem equipamento obrigatório ou estando este ineficiente, ou inoperante” comete infração grave. Então, rodar com as peças carecas ou velhas, é infração grave, com multa de R$ 195,23, com a possibilidade de apreensão do carro, segundo o Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran).

Segurança

Um pneu bem conservado e com a calibragem em dia aumenta a segurança do veículo. Pontos, como aceleração e, principalmente, a frenagem, dependem do bom estado da peça para um pleno funcionamento.

Se o item está desgastado, perde a aderência no asfalto e, assim, compromete a estabilidade, e, em caso de chuva, por exemplo, o condutor corre o risco do carro aquaplanar, já que o trabalho dos sulcos fica inviável na banda de rodagem do componente, e os pneus podem deslizar sobre a água e causar um acidente.

O ideal é o que o item, o principal ponto de contato do veículo com o solo, esteja em bom estado de conservação e seja calibrado, pelo menos, a cada 15 dias. A pressão correta consta no manual do condutor.

