Prefeitura do Recife lança novo sistema para gestão dos serviços oferecidos pela Assistência Social

A- A+

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, digitaliza mais uma área de assistência social com a implantação do Sistema da Assistência Social (SAS). A plataforma visa modernizar a gestão dos serviços socioassistenciais na cidade, otimizando o atendimento e proporcionando mais agilidade nos processos de assistência.

O projeto piloto do SAS já está em pleno funcionamento no CRAS Torrões e, em breve, será expandido para todos os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), Centros Pop e Casas de Acolhida da cidade.

Com essa iniciativa, a cidade do Recife se destaca como uma das cidades pioneiras no processo de transformação digital da área de assistência social no Brasil, utilizando a tecnologia para garantir que os serviços sejam prestados de forma mais rápida, precisa e acessível a quem mais necessita.

"Outro destaque é que a integração do SAS com o Conecta Cidadão facilitará o acesso a informações atualizadas, assegurando um atendimento completo, mesmo em casos onde os dados dos usuários não estão disponíveis localmente", destaca o secretário executivo de Transformação Digital, Felipe Cadena.

De acordo com a secretária executiva de Assistência Social do Recife, Geruza Felizardo, o resultado final será um atendimento mais rápido e qualificado ao usuário.

“A implantação do sistema é uma possibilidade da gente qualificar o serviço, trazendo mais agilidade. Ele vai permitir uma análise através da elaboração de relatórios, com uma análise mais fidedigna de dados, gerando uma capacidade de monitoramento maior também. Futuramente, ele vai favorecer a integração do serviço. Então o atendimento para o cidadão vai ser mais qualificado”, declara.

Veja também

INFLAÇÃO Dirigente do Fed diz não estar confiante o suficiente para declarar vitória na inflação