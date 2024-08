A- A+

Premiação Prefeitura do Recife vence Premiação Agilidade Brasil com programa Eita!Recife A premiação aconteceu na noite da última terça-feira (20) em Brasília

O Eita!Recife, desenvolvido pela Empresa Municipal de Informática (Emprel) e realizado em parceria com as secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação e de Desenvolvimento Econômico do Recife, ganhou o primeiro lugar na categoria "Órgãos Municipais" da Premiação Agilidade Brasil.

A premiação aconteceu na noite da última terça-feira (20) em Brasília. O Eita!Recife possibilita a conexão entre startups e empresas de tecnologia a desafios da cidade nos mais diversos setores.

O resultado são soluções inovadoras, economicamente viáveis e eficientes que impactam diretamente a cidade, as rotinas de trabalho nos diversos setores da Prefeitura do Recife e a população, principal beneficiária dos projetos desenvolvidos.

A carteira de projetos da Emprel conta hoje com dez soluções que são fruto dos Ciclos de Inovação Aberta.

Por meio do Eita!Recife a Prefeitura permite a participação ativa de startups e empresas de tecnologia estimulando a criação de um ecossistema de inovação local e fortalecendo o papel do Recife como um polo de desenvolvimento tecnológico.

De acordo com o diretor de Proteção de Dados e Inovação Aberta da Emprel, Breno Alencar, o desenvolvimento desses tipos de projetos são possíveis de serem viabilizados e executados graças ao Marco Legal das Startups e dos Contratos Públicos de Soluções Inovadoras (CPSI).

"Esses dois instrumentos legais nos permitem contratações no âmbito do Governo Municipal diferente do regimento da Lei das Licitações, mas oferecendo a segurança jurídica para o município e para as empresas contratadas”, explicou.

Mais prêmios

Pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP), a Prefeitura do Recife, por meio da Emprel, recebeu o prêmio de primeiro lugar em duas categorias: Melhor Solução de Governo Digital para Governo Aberto e Valor Sustentabilidade e ODS. Os dois prêmios foram concedidos ao Projeto Hub de Dados.



Sobre o Eita!Recife

O Esquadrão de Inovação e Transformação Aberta, popularmente conhecido como Eita!Recife busca tirar do papel ideias que exploram a criatividade com os pés ficando na tecnologia. O programa lança os desafios com base no novo Marco Legal das Startups em busca de soluções criativas, eficientes e sustentáveis.

