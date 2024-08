A- A+

Indústria Programa Brasil + Produtivo: Pernambuco recebe roadshow nesta segunda (2) Encontro deve contar com presença do vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin

A Casa da Indústria recebe, na segunda-feira (2), um roadshow do Brasil + Produtivo. O encontro tem foco na elevação da competitividade das micro, pequenas e médias empresas industriais de Pernambuco.

Em uma ação conjunta, o Senai-PE e o Sebrae/PE irão apresentar aos empresários locais as quatro modalidades do programa federal que irá destinar mais de R$ 2 bilhões para o engajamento digital de 200 mil indústrias do País até 2027.

O evento inicia às 17h, com a expectativa de presença do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin. Os empresários interessados em participar do evento deverão se inscrever no site Sympla.

Os roadshows

Os eventos, que já ocorreram nos estados do Ceará, Minas Gerais, Acre, Goiás, Paraná, Pará, Tocantins e no Distrito Federal - são uma oportunidade para os empresários conhecerem os benefícios de aderir ao Brasil + Produtivo.

Alinhado às estratégias do plano Nova Indústria Brasil, o programa oferecerá um ciclo completo de acesso ao conhecimento, que passa por aperfeiçoamento da força de trabalho, requalificação, melhores práticas de gestão, digitalização, otimização de processos produtivos e aumento de eficiência energética, entre outras ações.

A programação inclui a apresentação de cases de sucesso, além da realização do cadastro das indústrias interessadas em participar da iniciativa, de forma gratuita.



Sobre o Brasil Mais Produtivo

O Brasil Mais Produtivo é um programa que promove a produtividade e a transformação digital de micro, pequenas e médias empresas industriais brasileiras.

O programa destina R$ 2,037 bilhões para o engajamento digital de 200 mil indústrias, com atendimento presencial a 93 mil empresas até 2027.

A iniciativa é coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII). Representantes das instituições também são esperados no encontro.

Serviço

Roadshow Brasil Mais Produtivo

Data: 2 de setembro de 2024

Horário: 17h

Local: Casa da Indústria (Av. Cruz Cabugá, 767, Santo Amaro, Recife-PE)

Inscrições pelo site: Sympla



