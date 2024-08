Proprietários de criptomoedas têm mais probabilidade de ter traços psicopáticos, diz estudo

A- A+

Se você já suspeitou que seu amigo obcecado por criptomoedas possa ser um psicopata, pode estar com alguma razão.

De acordo com um recente artigo acadêmico de pesquisadores da Universidade de Toronto e da Universidade de Miami, publicado na revista PLOS One, os detentores de ativos digitais tendem a apresentar níveis mais altos de traços de personalidade "sombrios", como narcisismo, maquiavelismo, psicopatia e sadismo.

“O relatório sugere que a posse de criptomoedas está associada a várias características não normativas e, em muitos casos, desadaptativas”, ou seja, comportamentos considerados inadequados ou prejudiciais para o indivíduo ou para o seu ambiente, afirmou o estudo.

O texto afirma ainda que “indivíduos que compraram criptomoedas eram, em média, mais propensos a acreditar em teorias da conspiração, apoiar grupos extremistas e compartilhar sentimentos populistas.”

O estudo, que entrevistou 2.001 adultos americanos, observou que os proprietários de criptomoedas tendem a pontuar mais alto em medidas de necessidade de caos, paranoia, atributos esquizotípicos, dogmatismo, mentalidade de vitimização e reatividade psicológica, termo clínico para motivações desencadeadas por sentimentos de que as liberdades pessoais foram perdidas.

Quase 30% dos entrevistados disseram que possuem ou já possuíram criptomoedas.

É quase desnecessário dizer que há muitos exemplos de traços de personalidade “sombrios” no mundo corporativo tradicional também.

Embora este estudo seja o primeiro de seu tipo a estabelecer inferências entre detentores de criptomoedas e traços psicológicos, outros forneceram conexões entre psicopatia e liderança corporativa abusiva.

Um artigo de 2014 publicado na Elsevier encontrou uma relação positiva significativa entre as avaliações de psicopatia dos supervisores pelos funcionários e o sofrimento psicológico e a satisfação no trabalho relatados pelos trabalhadores.

E, pelo menos com base em evidências anedóticas, a autodepreciação humorística também é um traço comum entre os fanáticos por criptomoedas que passaram por todos os altos e baixos do mercado, fraudes e escândalos. Portanto, alguns traders estão lidando com o rótulo de psicopata com tranquilidade.

Por exemplo, as conclusões do estudo não surpreenderam Chris Wheeler, um trader de criptomoedas de 57 anos.

“Você literalmente precisa ser louco para se envolver em algo onde seu patrimônio líquido pode subir um milhão e cair um milhão em um único dia”, disse Wheeler. “Nada é garantido.”

Em 2021, o preço do Bitcoin subiu para quase US$69.000 antes de despencar para menos de $16.000 em 2022 e, em seguida, disparar novamente para um pico histórico de quase $74.000 neste ano.

Nos últimos anos, a indústria de ativos digitais foi sacudida por tudo, desde líderes condenados por fraude até o candidato presidencial Donald Trump promovendo um estoque nacional estratégico de Bitcoin.

As principais características de que alguém possui criptomoeda incluem variáveis como ser do sexo masculino, ter uma mentalidade de vitimização ou confiar em fontes de mídia social marginalizadas para obter notícias, escreveram os pesquisadores.

Certamente, a amostra de participantes do estudo foi relativamente limitada, e os entrevistados foram orientados a relatar suas próprias características. Mas suas conclusões ainda ressoam.

“Chamem-nos do que quiserem”, disse Wheeler. “Estamos liderando o caminho.”

