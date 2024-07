Qual se conecta primeiro, o celular ou o carregador na tomada? Saiba a maneira correta e os riscos

A- A+

Geralmente, o celular é colocado para carregar durante a noite. Essa ação, em muitos casos, torna-se automatizada, e o passo a passo não é questionado. Afinal, o procedimento de conectar o telefone no carregador, e o carregador na tomada é algo simples. Certo?

Porém, a realidade é que existe uma ordem correta que pode ser melhor para a saúde do dispositivo, disse a empresa de tecnologia Huawei em resposta recente à dúvida feita por usuários.

Qual é a maneira correta de carregar o celular?

A Huawei afirmou que a ordem importa por causa do risco de sobretensão. "Isso ocorre quando há um aumento inesperado da tensão, acima dos valores estabelecidos ou habituais", explica a Iberdrola, uma empresa espanhola de energia renovável.





De acordo com a multinacional chinesa, isso pode ser identificado quando se ouve um zumbido quando um telefone celular é ligado. Esse surto repentino de eletricidade pode causar perda de dados, degradação do desempenho, redução da vida útil da bateria, congelamento e reinicialização do telefone, oscilação intermitente da tela, ruído, danos ao circuito e outros problemas.

Em relação à ordem do carregador, ela afirma que isso acontece quando o cabo é conectado primeiro ao telefone e, em seguida, ligado à tomada elétrica. Isso poderia gerar um surto e uma sobretensão que poderiam danificar o dispositivo. Logo, o correto é o contrário, primeiro conectar o carregador à tomada e depois ao celular.

"Se você primeiro conectá-lo à tomada e depois conectar o telefone, embora o surto não possa ser eliminado, até certo ponto, você pode evitar o contato direto entre o surto e o telefone", sugeriu a Huawei sobre a maneira apropriada de carregar o telefone.

Além disso, a empresa recomendou desconectar o telefone da tomada primeiro. "Ao desconectar o carregador, é fácil gerar corrente reversa instantânea, o que pode causar vários problemas, como o envelhecimento acelerado e a redução da vida útil da bateria", disse.

Por fim, eles recomendaram ainda não deixar o telefone conectado à tomada por muito tempo depois de ter sido totalmente carregado.

