EDUCAÇÃO Quer estudar na Europa? Confira ranking com as 10 melhores universidades do Velho Continente O QS World Ranking classificou 684 instituições em mais de 40 localidades

O QS World University Rankings classifica anualmente as melhores universidades do mundo e, desta vez, classifica as melhores da Europa, o que pode ser fundamental para os interessados em continuar seus estudos e fazê-lo no Velho Continente.

A experiência nas instituições europeias contribui para a geração de mão de obra qualificada, cuja falta é uma das principais preocupações do mercado de trabalho em todo o mundo.

A classificação, que incluiu 684 universidades de mais de 40 localidades, usou indicadores adaptados para "destacar as características exclusivas da Europa". Esses indicadores incluíram "Citações por artigo" e "Citações por corpo docente", que representam a orientação de pesquisa das instituições.





O indicador "Diversidade de estudantes internacionais", para refletir os dados mais robustos sobre diversidade; e as taxas de estudantes de intercâmbio que entram e saem.

Baseados nestes dados, o ranking destacou dez instituições:

Imperial College - Reino Unido



Imperial College — Foto: Reprodução



A instituição localizada em Londres se concentra exclusivamente em ciência, engenharia, medicina e negócios, e oferece "educação baseada em pesquisa".

Universidade de Oxford - Reino Unido



Universidade de Oxford - Reino Unido — Foto: Reprodução



É a universidade de língua inglesa mais antiga do mundo e tem 44 faculdades e salões, além do maior sistema de bibliotecas do Reino Unido.

Universidade de Cambridge - Reino Unido





Universidade de Cambridge - Reino Unido — Foto: Reprodução

Rica em história, Cambridge concentra seu ensino em palestras, seminários e aulas práticas com profissionais, mas também oferece faculdades para uma experiência mais personalizada.

ETH Zurique





Fachada da ETH Zurique, na Suíça, é uma das melhores universidades da Europa — Foto: Reprodução

Instituto Federal Suíço de Tecnologia, na Suíça. Reconhecido por sua "pesquisa e inovação de ponta", possui 16 departamentos que oferecem educação acadêmica e realizam pesquisas sobre assuntos que vão desde engenharia e arquitetura até química e física.

University College London - Reino Unido



University College London (UCL) - Reino Unido — Foto: Reprodução



A UCL é conhecida por sua excelência acadêmica e por ter sido a casa de 30 ganhadores do Prêmio Nobel. Foi também a primeira universidade da Inglaterra a admitir mulheres e estudantes de todas as origens religiosas e sociais.

Universidade PSL - França



Fachada do College de France, umas das instituições que formam a Universidade PSL — Foto: Reprodução



Localizada no coração de Paris, a PSL tem como objetivo o "diálogo entre todos os campos do conhecimento" e oferece uma proposta abrangente de cursos "baseados em pesquisa".

EPFL - Suíça



EPFL - Escola Politécnica de Lausanne, na Suíça — Foto: Reprodução



Escola Politécnica de Lausanne, especializado em ciências naturais e engenharia, é a segunda opção na Suíça a ser classificada entre as dez melhores da Europa.

Universidade de Edimburgo - Reino Unido



Universidade de Edimburgo - Reino Unido — Foto: Reprodução



Edimburgo tem sido classificada entre as 50 melhores universidades do mundo há anos. Atualmente, ela oferece quase 400 cursos de graduação em 60 disciplinas diferentes e oferece mais de 300 programas.

King's College de Londres - Reino Unido



King's College London - Reino Unido — Foto: Reprodução



Foi nessa universidade que a estrutura do DNA foi descoberta e onde começaram as pesquisas que dariam origem ao rádio, à televisão, aos telefones celulares e ao radar.

Universidade de Manchester - Reino Unido



Universidade de Manchester - Reino Unido — Foto: Reprodução



Manchester oferece mais de 1.000 programas de graduação nas áreas de humanas, negócios, ciências e engenharia, com programas que variam de cursos básicos a PhDs.

