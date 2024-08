A- A+

PROPOSTA Sinagências: em nova proposta, governo oferece reajuste de 27% para servidores das agências Mais cedo, a ministra da Gestão, Esther Dweck, afirmou que as categorias do funcionalismo que estão negociando reajuste devem fechar os acordos nesta semana

A nova reunião entre o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e servidores das agências reguladoras terminou nesta quinta-feira, 15, com a proposta de reajuste na folha salarial de 27% para a carreira geral e 15,5% para os servidores do chamado Plano Especial de Carreira (PEC).

O primeiro grupo atinge 8,8 mil servidores e o segundo 2,5 mil, aproximadamente. Uma assembleia ainda vai deliberar sobre a nova proposta do Executivo.

Mais cedo, a ministra da Gestão, Esther Dweck, afirmou que as categorias do funcionalismo que estão negociando reajuste devem fechar os acordos nesta semana - caso contrário ficarão de fora do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA). Ou seja, sem garantia do reajuste em 2025.



Tentativa de acordo

A última oferta, feita na reunião do dia 29 de julho, previa reajuste de 23% para os servidores da carreira e de 14,4% para os PECs.

Os ganhos para os servidores das agências serão divididos em duas parcelas, a primeira em 2025 e a segunda em 2026. Em 2023, o governo já aplicou um aumento na folha salarial de todo o funcionalismo federal, em 9%.

De acordo com o Sinagências, o governo espera receber uma resposta até a próxima terça-feira. O secretário de Relações de Trabalho, José Lopez Feijóo, é o principal negociador com o funcionalismo público. Até agora já foram 18 acordos assinados com diferentes categorias.

Há as chamadas pautas "não pecuniárias", com reestruturação da carreira e mudanças em nomes de cargos. Esses demandas das agências ficaram serão avaliadas em um grupo de trabalho que será iniciado em novembro (com 180 dias para ser finalizado).

