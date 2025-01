A- A+

Tecnologia Recife realiza primeira edição do ano do Encontro Rede NIT e anuncia programa de incubação A Rede NIT Recife visa posicionar a capital pernambucana como referência nacional em inovação tecnológica, conectando instituições de ensino, setor produtivo e sociedade

Com 12 instituições presentes, a Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia do Recife realizou, na última quarta-feira (29), a primeira edição do ano do Encontro Rede NIT Recife. Na reunião, foi anunciada a criação do 1º Programa de Incubação para NITs da capital pernambucana, iniciativa inédita da prefeitura.

A Rede NIT Recife, que faz parte do programa UniverCidade, visa posicionar a cidade como referência nacional em inovação tecnológica, conectando instituições de ensino, setor produtivo e sociedade.

O objetivo da reunião é fomentar a inovação no ambiente acadêmico e levar oportunidades oriundas do setor produtivo, incentivando, desta forma, o fortalecimento do ecossistema de inovação do Recife.

Programa de incubação

De acordo com o secretário da pasta, Rafael Cunha, o 1º Programa de Incubação para NITs do Recife tem como intuito capacitar e estruturar os núcleos de inovação das instituições de ensino superior da Cidade.

O programa apoiará as universidades na criação de estruturas robustas para fomentar a inovação no ambiente acadêmico e promover a conexão entre a academia e o setor produtivo.

“O programa UniverCidade e suas iniciativas, como a Rede NIT Recife, desempenhou um papel importante no estímulo às atividades acadêmicas e de conectar alunos e professores às oportunidades do mercado e, também, da gestão pública ao buscar na academia possíveis soluções para os desafios do Recife", destacou Cunha.

Segundo o secretário, em 2025, o foco é consolidar as iniciativas, ampliando de 12 para 15 instituições parceiras nos primeiros cem dias de gestão e a 20 até o final do ano.

Ao longo deste ano, a Rede NIT Recife realizará eventos inclusivos para toda a comunidade acadêmica. Esses encontros terão como foco promover a inovação, o empreendedorismo e o engajamento de estudantes, professores e pesquisadores em iniciativas transformadoras.

