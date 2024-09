A- A+

Tecnologia Recife recebe Selo Diamante no evento Connected Smart Cities 2024 O reconhecimento coloca a capital pernambucana no mapa das cidades mais inovadoras e sustentáveis do Brasil

Como reflexo dos avanços em inovação, sustentabilidade e tecnologia, a cidade do Recife recebeu, na última terça-feira (3), o Selo Diamante no evento Connected Smart Cities 2024. O reconhecimento coloca a capital pernambucana no mapa das cidades mais inovadoras e sustentáveis do Brasil.

O Selo Diamante é a mais alta honraria do evento e é concedido a cidade que se destaca em diversas áreas, como mobilidade urbana, governança, maturidade tecnológica, sustentabilidade e inclusão digital.

De acordo com o prefeito do Recife, João Campos, o reconhecimento é fruto de um trabalho colaborativo e de uma visão de futuro que coloca a tecnologia a serviço das pessoas.

"Receber o Selo Diamante é um marco na nossa trajetória como cidade inteligente. Isso reforça o compromisso de continuar investindo em soluções inovadoras que melhorem a vida da população", afirmou.

Já o presidente da Empresa de Informática do Recife (Emprel), Bernardo D'Almeida, avaliou as conquistas da cidade no âmbito da tecnologia.

“Recife tem protagonizado a cena nacional de Cidade Inteligente quando a avaliação é feita observando nível de maturidade da cidade, e indicadores de responsabilidade exclusiva da prefeitura. Ganhamos o Selo Diamante do CSC, também primeiro lugar no ANCITI Awards 2024, que são reconhecimentos do trabalho municipal, diferentemente do Ranking CSC em que a cidade não performa tão bem por levar em conta a Segurança Pública que é atribuição do Estado.”

O Connected Smart Cities é uma das principais iniciativas do País voltadas para o desenvolvimento de cidades inteligentes, conectando líderes públicos e privados em torno de soluções inovadoras que impactam a qualidade de vida nas cidades.

A premiação reflete os avanços recentes do Recife em iniciativas como o Projeto Conecta Recife, que modernizou a infraestrutura digital da cidade, e o Programa Recife 500 Anos, que tem como objetivo transformar a cidade em um modelo de inovação e sustentabilidade até 2037, quando o Recife completará 500 anos de fundação.

Veja também

empresas Siderúrgica americana US Steel ameaça fechar se sua compra pela Nippon Steel fracassar