Neoenergia chega a marca de mais de 1 mil mulheres formadas na Escola de Eletricistas

A Escola de Eletricistas da Neoenergia formou, desde 2013, 1.038 profissionais mulheres de um total de 6.084 alunos em todas as cinco áreas de concessão. A marca foi reconhecida nesta quarta-feira (4), durante a formatura de mais duas turmas, em Brasília. A solenidade foi realizada no auditório do Ministério de Minas e Energia (MME).

O programa tem como compromisso estimular a geração de emprego e renda, além de contribuir para a equidade de gênero em uma carreira majoritariamente masculina.

Do total de mulheres formadas, 691 foram contratadas e fazem parte do quadro de funcionários do Grupo Neoenergia. Em Pernambuco, 278 conseguiram o diploma e 208 (75%) tiveram a oportunidade de entrar para a empresa até o momento.

Segundo a companhia, a Escola de Eletricistas para Mulheres da Neoenergia é pioneira no setor e reconhecida como exemplo global de um dos Princípios de Empoderamento das Mulheres pelo WeEmpower, programa da ONU Mulheres junto à Organização Internacional do Trabalho (OIT) e à União Europeia.



“A ampliação da presença de mulheres eletricistas representa um grande desafio para o setor elétrico e só foi possível graças ao trabalho de nossa Escola de Eletricistas. Alcançar essa marca de mais de mil mulheres formadas é um orgulho para todos nós do Grupo Neoenergia”, afirmou o presidente da Neoenergia, Eduardo Capelastegui.

De acordo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o momento foi de celebrar a força e determinação de mais de mil mulheres do setor energético brasileiro.



“Essas mulheres se juntam a milhares de outras, que iluminam o caminho para um futuro mais justo e igualitário, em uma profissão que, até pouquíssimo tempo, elas não tinham voz nem vez. Mas isso mudou. A Escola de Eletricistas é um símbolo de transformação social, de respeito e de inclusão”, destacou.

Escola

Os cursos da Escola de Eletricistas da Neoenergia são gratuitos e realizados em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) em todos os estados em que a Neoenergia possui concessão de distribuição de energia elétrica: Neoenergia Brasília (DF), Neoenergia Coelba (BA), Neoenergia Cosern (RN), Neoenergia Elektro (SP/MS) e Neoenergia Pernambuco (PE).

As aulas são divididas entre teóricas e práticas, possibilitando uma formação completa para os alunos. Todas as pessoas com idade acima de 18 anos, ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) podem se inscrever.

